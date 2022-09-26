批柯文哲與陸勾搭　曹興誠：候選人應宣示與職位共存亡

▲曹興誠參與座談。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw 陳柏惟﻿）

記者呂晏慈／台北報導

前聯電榮譽董事長曹興誠日前宣布，將捐贈30億元協助台灣國防，他26日上午出席無黨籍立委林昶佐舉辦的「全民防衛最前線」座談表示，今年底地方選舉的投票太重要，手中這票可以決定台灣將變成阿富汗或烏克蘭，呼籲民眾睜亮眼睛，選擇有保衛台灣決心的候選人，所有出來選的縣市首長、議員都必須宣誓「與職位共存亡」的決心。

曹興誠今天說，這次選舉要睜亮眼睛，看清候選人願不願意保衛台灣，日前有民團提出「不投降承諾書」太弱了，因為就算不投降也可以躲起來、藏起來，像阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）逃跑，他也沒有投降，「（候選人）應該宣示與我的職位共存亡，如果躲躲閃閃，拜託大家千萬不要投給他們」。

曹興誠表示，多個國家都認為，假如台灣現在非常脆弱、混亂、沒有抗中的決心，5年後共軍可能就來了，政治人物掌握權力，若與中國勾勾搭搭，例如台北市長柯文哲拋出「兩岸一家親」，但「人家都在頭上侵門踏戶了，要跟他親什麼呢？」台灣人一定要知道敵人在哪裡，這次手中的選票將可以決定台灣將會變成阿富汗或烏克蘭。

此外，曹興誠會中談及，現在台灣面對大陸的認知戰、宣傳戰、心理戰，已經在戰爭中，國內有媒體散佈失敗主義、投降主義，明顯在幫中共做宣傳，很多台灣人已經相信這一套，這非常危險，因為大陸代表的是野蠻、極權、反人類、反文明，為了維護人權及尊嚴，台灣必須反抗。

曹興誠更指，兩岸不是統和獨的問題，而是善跟惡、自由和奴役、文明對抗野蠻，面對國台辦每天講一些「鬼話」，台灣人一定要團結起來，因為台灣不屬於中華人民共和國，中共如果進犯台灣就是戰爭罪，台灣人民必須覺醒，台灣人從1996年總統直選後，就從「黨國」時代變成「公民」，但中國至今還是家天下、黨天下，除了用暴力取得權力的少數人，其他人都是鷹爪或奴隸，現在大陸想要把台灣人降格為臣或奴，必須大聲向世界講：我們站在文明這邊，我們一定會贏。