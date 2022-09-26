過期報銷疫苗高端佔5億元　陳時中：報廢6.5％算少「有良好控制」

▲陳時中今天上午至觀山河濱公園打槌球。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

中央流行疫情指揮中心統計，截至今年9月止，政府自購5351萬劑各品牌疫苗中，已有350萬劑、約6.5％疫苗過期報銷，浪費公帑約12億元，其中高端疫苗佔逾5億元，引發浪費人民血汗錢的質疑。對此，民進黨台北市長參選人陳時中26日表示，疫苗量不可能算到剛剛好，6.5％算是相當少且有良好的控制。

對於有專家質疑「疫苗有剩為什麼不可以送要報銷」等語，陳時中今天上午參訪觀山河濱公園槌球運動後受訪反問，疫苗有剩要送，那要什麼時候送？是還沒有到期3個月就要送，那不是更嚴重了嗎？即期品又要送給誰？不是送的問題，而是怎麼樣控制量，疫苗當然是要讓它越足量越好，不可能算到剛剛好。

陳時中舉例，流感疫苗去年購買630萬劑，前年則是購買605萬後增購40萬，都是為了人體健康進行疫苗採購，做最好的調配，從來都沒有辦法算到100%，還記得H1N1的時候也是大量報廢疫苗，這些都不能說是浪費，至於目前新冠肺炎疫苗報廢了6.5％，這個量算是相當的少，算是有良好的控制。

另針對國民黨台北市長參選人蔣萬安團隊發言人、立委李德維日前受訪時表示，陳時中僅是牙醫、連醫師都談不上，又如何能當衛福部長、憑什麼選市長？陳時中表示，牙醫師這麼多年一起努力，對於社會做出很多貢獻，尤其牙醫師團體對於社會服務特別認真，用這樣的角度來傷及一個行業，是一件不好的事情。

陳時中競選團隊發言人林楚茵則表示，蔣萬安立委任期都在社福衛環委員會，還在美國是執業律師，對於團隊成員的歧視言論悶不吭聲、毫無回應，顯示他不論立委或美國律師，都是「雙料失格」。

此外，針對立法院今年5月三讀修正《醫師法》部分條文，並通過7項附帶決議包括在4年內消化完近400名國外牙醫系返國、還在排隊等實習者等規定，引發牙醫師團體反彈，陳時中表示，最早以前就讀9大區域的牙醫系可以直接考試，但東歐國家加入歐盟後，教育市場出現一些混亂，這幾年有大量到外國就讀牙醫系的學生回來，人數破百幾乎超過每年本土牙醫350人，對人力供需產生影響，所以他提出修法規定不能直接考照，而是要通過教育部非常嚴格的學歷認證。

陳時中直言，附帶決議中要求要在4年內解決這些問題，這是不可能的事情，對於牙醫師人力的平衡會產生很大的影響，需要交由衛福部人力需求整體評估及規劃，「4年內要解決問題，我認為那是做不到的事情，而且也不能這樣做」。