賴香伶再揭桃園公共工程品質瑕疵　籲鄭文燦快解決！

▲賴香伶、黃成峻再揭桃園公共工程品質瑕疵。（圖／賴香伶競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德區國民運動中心天花板，因918地震坍塌，成為選戰關注話題。民眾黨桃園市長參選人賴香伶針對桃園市多項公共工程缺失，與桃園區市議員參選人黃成峻26日共同召開記者會，要求市府改善工程品質，呼籲市民睜大眼睛看清楚真相，市長、市議員要「讓認真的來」、做對的事。

賴香伶表示，今年8月5日他曾和黃成峻召開記者會，質疑才完工2年多的桃園國民運動中心游泳池故障，去年至今荒廢超過500天，仍沒沒修復、沒動工。當時市府新聞處長詹賀舜回應表示：桃園國民運動中心因原營造廠商倒閉，無法履行後續保固責任，已由新建工程處於2021年以緊急採購契約發包辦理修復工程，聲稱「要求民眾黨不需要為了選舉誤導事實。」

但根據2022年5月2日公共工程委員會公文，2021年修復工程市府是以「緊急修復」名義，採限制性招標委由「救國團」辦理，但事故發生超過1年才用緊急事故發包修復，接著游泳池修復工程市府再以契約變更方式追加1520萬元。但根據採購公報網資訊，上週（2022年9月20日）桃園市國民運動中心泳池修繕工程再次公開招標，標案預算最後飆增到2024萬元，游泳池至今仍未動工修復。

賴香伶表示，為何明知救國團並非工程專業機構，卻以不實的緊急事故為由，將修復工程限制性招標給救國團承攬？是跟八德運動中心羽球館的照明設備一樣的套路？政府先花大筆預算新建，輕乎工程品質，委外經營管理後，再編政府預算，限制招標給委外商修補，不但有問題可以甩鍋，預算還可以一編再編！桃園運動中心泳池的修繕費用就從60萬、1520萬、一路加到2024萬。但整個運動中心的倒閉建商啟赫營造的保固保證金甚至只有1300萬元，比整修費用還少。

賴香伶說，桃園除了八德和桃園兩個運動中心有問題外，還有多個公共工程紕漏，包括：

1.大湳消防分隊廳舍一年多來發現牆壁劣化等153項缺失，僅改善41項。

2.平鎮文化公園地下停車場興建工程2018年動工，2020年4月30日崩塌造成一死二傷，當年11月復工，變更設計施工後，遲未完工、啟用。

3.楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程2018年動工，原預定今年10月完工啟用，但2021年8月大雨後，結構體上浮45公分，施工單位緊急加設79根地錨，並灌漿15停車位增重解決，但同時也已經追加9200多萬元預算。

賴香伶強調，這幾個市府工程的問題，只是冰山一角嗎？所幸沒像新竹棒球場那樣造成職業球員的嚴重損傷，但市民權益和政府公帑不能再這樣被對待了，未來她上任後一定會立刻啟動近五年內新建公共工程的再次查核，市民的安全、安心絕對比市長的開工、剪綵重要。

她也呼籲鄭文燦市長，雖然任期僅剩下兩個多月，但請把自己所製造出來的市政問題解決，並且對桃園市民說清楚，不要把這些爛攤子留給下一任市長，不要整天只想著幫鄭運鵬助選，請善盡市長職責，而不是為了延續政權而助選。