柯文哲最後1代嗡嗡包亮相　紅白、藍紅「蜜蜂配色」！今開放登記

▲台北市民政局「國慶升旗暨慶祝活動記者會」第8代嗡嗡包登場。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲自2014年當選後，2015年國慶日升旗時開放發行免費的「嗡嗡包」，延續至今已到第8年。台北市民政局26日公布柯文哲任內最後一款嗡嗡包外型，以國慶及蜜蜂配色概念推出2款「藍黃款」、「紅白款」，並採取「線上登記抽籤、現場領取」方式，可於9月26日下午2時起登記。

台北市政府民政局26日上午舉辦「111年國慶升旗暨慶祝活動」記者會，開場由大同大學熱舞社展現活力滿點的歷代嗡嗡包舞蹈表演，同時透過歷代嗡嗡包影片回顧國慶精彩時刻，最後特別邀請台北市議員李建昌、嗡嗡包設計師，以及民政局長藍世聰走秀亮相第8代嗡嗡包。

▲台北市歷代嗡嗡包。（圖／記者袁茵攝）

台北市民政局介紹，第8代嗡嗡包是首次與台北在地品牌「蘑菇 MOGU」聯名合作，本次嗡嗡包設計為輕量隨行風，以辛勤的蜜蜂為概念發想，使早起參加國慶升旗活動的大小朋友可輕装背帶出行，行動便捷、自由無負擔，包款設計同時呼應第1代嗡嗡包束口袋款式，可彈性增加收納空間，號稱當今最流行時尚款式。

北市民政局說明，今年以國慶及蜜蜂配色概念推出限定雙款「BEE FREE 自由的蜂（藍黃款）」及「BEE FRESH 清新的蜂（紅白款）」，藍黃款象徵台北多元自由融合，紅白款對照有赤子清新之心；在布標主視覺設計上，以辛勤的蜜蜂為精神代表，並巧妙將2022融入蜜蜂翅膀設計，此外每份嗡嗡包加碼贈送國慶藍紅束繩外袋，質感大幅提升。

關於此次嗡嗡包領取方式，今年延續防疫新生活，以「線上登記抽籤、現場領取」方式發送嗡嗡包，民眾可於9月26日下午2時起至10月3日中午12時前透過兩種管道擇一方式登記，包括下載「台北通App」並加入會員進行登記，或從活動登記網頁以「健保卡」、「自然人憑證」或「行動自然人憑證」擇一方式進行登記，期間內完成登記作業即可參加抽籤。

主辦單位將電腦隨機抽出3500名幸運兒，中獎名單將於10月5日上午10時公佈於民政局官網、台北通活動訊息，同時以手機簡訊及電子郵件通知，中獎者請國慶當日持「台北通App」、「身分證」及「中獎通知訊息」，由本人親至現場参加國慶活動後，即可兌換領取最新代嗡嗡包。

而沒抽到嗡嗡包的民眾，此次將由聯名品牌蘑菇MOGU限量預購販售「同款式、2種獨家配色」的嗡嗡包，想要購入的民眾可於9月26日至10月11日至蘑菇MOGU官網、PINKO官網預購，預購期間享免運優惠，預計10月19日前宅配出貨，同日10月19日蘑菇直蓉門市及線上官網將限量販售，數量有限，預購售完為止。