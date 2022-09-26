陳主明成立大會　蘇巧慧、王美惠現身力挺

▲ 陳主明候選人成立大會，力拼第八席議員，蘇巧慧、王美惠力挺。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

年底五合一選舉嘉義縣議員選情激烈，嘉義縣第1選區（太保市、水上及鹿草鄉）陳主明候選人開場由陳明文委員披上競選彩帶，嘉市立委王美惠與新北委員蘇巧慧也特別南下站台；蘇巧慧表示，陳主明是熱情有衝進的年輕人，願意為自己的家鄉太保貢獻，所以支持陳主明，希望未來陳當選，可以為太保進一步努力。

25日競總成立，包括立委蘇巧慧、王美惠、陳明文、蔡易餘、嘉義縣長翁章梁、太保市長候選人戴光宗、朴子市長候選人涂建軒、布袋鎮長候選人蔡瑋傑、東石鄉長候選人柯登雅、台語歌手楊哲以及眾多太保市民代表、里長出席站台。

蘇巧慧表示，太保市是嘉義縣18鄉鎮中唯一人口正成長的地方，我們需要有一個夠份量的一位議員，那就一定是在蔡易餘委員辦公室當過助理，又在翁章梁縣長辦公室當過祕書，資歷豐富的陳主明，他一定能結合中央、縣政府、地方的力量，讓太保大發展。

王美惠表示，剛剛從會場走進來，許多鄉親都說陳主明做事非常認真、打拼，未來太保市的發展，一定要搭配上服務做得好的民代，主明的做事風格就是正港台灣男子漢。

蔡易餘指出，七年前陳主明到他的辦公室幫忙時，從處理選民服務、按戶拜訪，還曾經帶著他跑行程，而且不管工作多困難艱辛，他不厭其煩地替民眾服務，他是實實在在從最基層做起，個性就像是可以給於託付的男子漢，太保市是嘉義縣人口數正成長的地方，而這次嘉義縣第1選區多一席議員，這次陳主明將為太保市力拼第八席。

翁章梁表示，陳主明擔任過蔡易餘委員的服務處助理與他的縣長室秘書，在這幾年當中經歷豐富，太保市過去是最支持民進黨的地方，民進黨所提名的陳主明一定要當選，替太保市爭取多一席議員。