大場面！徐巧芯酸爆周玉蔻「要被告了才道歉」：態度還很差

▲張淑娟今按鈴提告周玉蔻，周玉蔻到場與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

媒體人周玉蔻頻攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，還爆料蔣萬安的父親蔣孝嚴當年「滾床單」的緋聞女主角是張淑娟；張淑娟則透過北市議員王鴻薇發聲明澄清，更委託律師對周玉蔻提告，不料今（26日）在北檢門口卻意外引發周玉蔻、王鴻薇互相飆罵10分鐘失控場面。對此，議員徐巧芯酸爆周玉蔻，「要被告了才來道歉，還態度這麼差，真的笑死！」

周玉蔻今天上午現身北檢向張淑娟鞠躬道歉，未料道歉完後卻和站在一旁的議員王鴻薇互相飆罵「滾一邊去」、「敗訴女王」、「天天敗訴還有臉在這邊講話」、「媒體敗類」、「人家告你多少次，你好意思？哭一下啊，不是最愛哭嗎？在地上打滾阿！」

周玉蔻更高分貝抨擊王鴻薇，「妳老公吃軟飯」、「蹭我流量」、「選立委選不上，用這種方法操弄政治」、「下流低級」、「國民黨爛黨的台北市議員」等語；隨後周更上前與王鴻薇近距離面對面、指著鼻子互相叫罵長達約10分鐘。

徐巧芯在臉書發文狠酸周玉蔻，「要被告了才來道歉，還態度這麼差，真的笑死，大家看到今天周玉蔻的表現了嗎？投給陳時中，就是支持周玉蔻」。她更喊話民進黨台北市長參選人陳時中，「記得喔，你今天說你們是大愛，而且不會切割周玉蔻喔」。

針對外界認為周玉蔻與陳時中關係匪淺，陳時中昨（25日）卻強調自己和周玉蔻一點私交都沒有，今天被問到周玉蔻在臉書「示愛」時則回應，「有人願意支持我都很高興，那個愛，不是男女之間的愛，是個大愛的表現。」

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