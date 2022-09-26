對罵10分鐘「王鴻薇1句話」戳周玉蔻痛處　網笑喊贏了：酸度爆表

記者施怡妏／綜合報導

媒體人周玉蔻近期連轟國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，直指父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，周玉蔻今上午現身北檢向張淑娟鞠躬道歉，不料站在一旁的台北市議員王鴻薇卻出言開酸，兩人互相叫罵長達約10分鐘，就有網友指出，王鴻薇靠1句話完勝周玉蔻，「真的被王鴻薇嘴爆」。

▲周玉蔻與王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

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有網友在PTT發文，還原周玉蔻與王鴻薇現場互罵的對話，指出王鴻薇用1句話直戳周玉蔻痛處。

周玉蔻：妳老公吃了10幾年的軟飯。

王鴻薇：妳老公不用吃飯嗎？

周玉蔻：我老公跟我離婚了。

王鴻薇：我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？妳忌妒嗎？

周玉蔻：誰忌妒妳老公阿。

貼文曝光，底下網友笑翻，「金句啊，王反應好快」、「再回一句沙皮狗，蔻姐崩潰更慘」、「她（周）打王鴻薇的點都超爛 笑死」、「酸度爆表」、「這酸度我喜歡」、「就是女人才最清楚如何爆擊女人」、「刀刀見骨」、「女人間的戰爭就是這麼簡單粗暴」、「只要說起碼我不用躲衣櫃，她就會崩潰了」、「反應超快，不帶髒字讓對方被羞辱」。

▲網友認為，這一場是王鴻薇贏了。（圖／翻攝自PTT）

周玉蔻26日上午10時30分左右赴台北地檢署，稱當年的晶華緋聞案，她經比對過後，有多次想找張淑娟小姐，但卻聯繫不上對方，若張淑娟覺得名節受損，她願意在新聞工作上的向張淑娟小姐道歉，同時深深一鞠躬，但她質問到底緋聞案大騙局女主角是誰。

此時，站在一旁的王鴻薇突然出聲，怒罵周玉蔻「太噁心了」，怒嗆周「敗訴女王」、「天天在敗訴還有臉在這說話」、「人家告妳多少次，妳好意思，哭一下啊，妳不是最愛哭嗎，在地上打滾啊」，並稱不想跟周玉蔻站在一起。

而周玉蔻也不甘示弱地朝王鴻薇怒罵，罵王「不要臉」、「來蹭(熱度)」、「無恥」、「滾一邊去拉」、「不要臉的蟑螂」、「妳老鼠」、「妳老公吃軟飯」，甚至連前總統馬英九都躺著也中槍，遭周玉蔻嗆聲「那個整容失敗的前總統」，現場亂成一鍋粥。

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