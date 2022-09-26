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張淑娟痛斥周玉蔻「霸凌沒有麥克風的人」不接受道歉！淚喊被糟蹋

記者施怡妏／綜合報導

媒體人周玉蔻近期連轟國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，直指父親蔣孝嚴當年的緋聞女主角是張淑娟，張淑娟直到11時許才現身，一露臉便爆哭鞠躬，並稱自己這幾天遭受網路霸凌，堅稱自己沒有跟蔣孝嚴滾床，怒罵周玉蔻亂說，「我不是緋聞女主角，我沒有滾床，請不要消費我」。

▲▼張淑娟前往北檢提告周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張淑娟前往北檢提告周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

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張淑娟今正式提告周玉蔻，而原訂10時30分親自赴台北地檢署的她，卻遲遲未見人影，反觀周玉蔻先現身，並表示自己願意道歉，還跟國民黨議員王鴻薇在門外互罵，時間長達十分鐘才停戰。

張淑娟直到11時許才現身，一出現就爆哭，稱自己這幾天受到網路霸凌，吃不下睡不著，也不認識周玉蔻，卻被周玉蔻把她的照片拿出來鞭屍，不滿遭周玉蔻抹黑，「連我考進華航都胡說八道，華航是有制度的，誰會飛一年就飛國際線，飛機機種有小飛機到大飛機，妳們都搞不清楚嗎？而且什麼華信？我飛的時候都還沒有華信航空」。

張淑娟不接受周玉蔻的道歉，指周玉蔻利用媒體霸凌弱勢，「霸凌一個沒有麥克風聲音的人」，她也強調，自己不認識周玉蔻以及蔡玉真，「如果你們有深仇大恨，不要對著我來，我跟政治無關，我也沒選舉，我連台北市的房子都買不起，住在郊區，我住的是新店欸」。

張淑娟表示，周玉蔻不僅含沙射影，還指名道姓，讓她活在痛苦之中，「我沒有對不起中華民國任何事情，也沒有跟蔣孝嚴滾床」、「相信台灣百姓會還我一個公道，我誰都不認識，沒有人要接受我的申訴，如果我今天不出來抗議，誰會幫我呢？」「我也希望妳們愛護妳們的中國小姐，妳們把一個女生糟蹋成這樣，還說我是八大行業，我努力工作30年，怎麼這樣子呢？」

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