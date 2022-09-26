周玉蔻才大嗆「喜歡被告、我有被告癖！」　今90度鞠躬道歉

記者邱晟軒／綜合報導

周玉蔻近日連續砲轟台北市長參選人蔣萬安的身世，指其父親蔣孝嚴當年緋聞女主角是張淑娟，張淑娟今（26日）對周玉蔻提告，未料周玉蔻今天卻到北檢向張淑娟深深一鞠躬道歉。對此，北市議員徐巧芯就挖出周玉蔻昨天才在臉書稱「我有被告癖、我喜歡被告」的言論，大酸周玉蔻「這種嗜好，我一輩子沒聽過」。

周玉蔻今天上午現身北檢向張淑娟鞠躬道歉，並解釋「很抱歉，中間我用各種不同的方式尋找張淑娟小姐，但是沒有找到人，今天張淑娟小姐的憤怒，我非常了解，因為我個人也曾經是受害者，今天張淑娟要來提告，我希望跟她親自說明。」

▲周玉蔻今對張淑娟90度鞠躬！ （圖／記者屠惠剛攝）

周玉蔻表示，如果張淑娟個人名節、清白受到不明之冤，我願意今天公開向台灣所有國民跟全世界的人士，表示我在新聞工作上的道歉，「我在這裡向張淑娟道歉，深深一鞠躬。」

徐巧芯稍早前在臉書發文翻出周玉蔻25日的臉書貼文、留言，有網友批評「一張嘴到處亂咬人」，好多人要去告你了，周玉蔻竟在底下大嗆，「我喜歡被告！我有被告癖！Ok？」

▲周玉蔻25日才嗆網友「我喜歡被告！我有被告癖」，今卻赴北檢道歉。 （圖／周玉蔻臉書）

徐巧芯直呼，「像你這種嗜好，我一輩子沒聽過」，昨天才說自己有被告癖，今天真的要被告就縮了，跑去「道歉」，但態度囂張根本是打算讓對方二度傷害。

徐巧芯指出，跟這種惡質媒體人混在一起的就是陳時中，這樣的惡人唯一支持的就是陳時中。甚至她就是因為愛陳時中，為了讓他當選，才幹盡這些惡事。民進黨上上下下這麼多人，面對周玉蔻的瘋婆行徑，竟無一人敢阻止，還繼續站在她的身邊，上她節目，支持力挺，到現在她還沒有停手，假意道歉，實際上是加諸更多傷害，還要繼續抹黑別人祖宗十八代。

「民進黨已經被周玉蔻綁架，陳時中已經被周玉蔻綁架！」徐巧芯認為，支持周玉蔻這些行徑的，儘管聽從她的指示投給陳時中，但絕對不包含我，今年選戰主軸「玉時俱焚」，要讓利用媒體行惡的政治人物跟媒體人一起下去！

▼周玉蔻現場與議員王鴻薇吵架。（圖／記者屠惠剛攝）

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