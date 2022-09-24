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大陸 大陸焦點 特派現場

油膩大叔借錢抖內直播主300萬「僅換5頓飯」　老婆慘賣房賣車償債

中年大叔迷戀女直播主，借錢、刷爆信用卡打賞直播主人民幣74萬。示意圖，非當事人。（photo AC）

圖文／鏡週刊

愈來愈多人沉迷直播虛擬世界，藉由與直播主的互動產生滿足感，也有許多人透過「打賞」送女主播禮物獲取直播主關注，或者想要一親芳澤，中國近日發生一起人夫迷戀直播主，竟瞞著老婆借錢打賞直播主人民幣74萬（約新台幣330萬），最後無力償還，害得老婆賣房賣車償債，只能帶著孩子借宿朋友家的家庭悲劇。

據陸媒報導，一名馬姓婦人向河南廣播電視台知名節目《小莉幫忙》求助，揭露老公3個月內打賞直播主人民幣74萬（約新台幣330萬），期間僅5次約會吃飯，「榜一大哥」（網路用語：泛指直播間長年占據禮物價值排行榜第一名的人）稱呼背後的代價竟是老公刷爆多張信用卡、網路貸款及向親友編造理由借錢。

中年大叔打賞直播主人民幣74萬，獲得「榜一大哥」稱呼。（翻攝微博@小莉幫忙）

馬女稱自己老公只是40歲的「中年油膩大叔」，不了解女直播主看上他哪點，老公與女直播主曖昧關係長達3個月，期間老公送玫瑰花給對方，對方還送貼身娃娃給老公，佯稱娃娃代表自己每天陪伴他，讓她看完覺得噁心至極，老公為了打賞更謊稱朋友需要周轉，從老婆這騙了20萬人民幣去當火山孝子。最終無力償還，害老婆賣車賣房抵債，目前只能帶著小孩借宿朋友家。

馬女憤恨不平表示打賞的錢是夫妻共同財產，肯定要追回，在記者協助下與女直播主在電話對質，女直播主否認有與馬女丈夫約會，坦承有收過花，但進一步追問被打賞70萬一事，直播主回覆不清楚實際金額。

馬姓婦人向媒體求助，自爆老公沉迷直播主，用夫妻共同財產打賞鉅額，希望追回贈與款項。（翻攝微博@小莉幫忙）

一位律師在節目中受訪時指出，法院基於違反公序良俗原則，通常認定夫妻一方擅自將共同財產贈與他人的行為應為全部無效，配偶可透過向法院訴請要求主播返還用戶贈與的財產。網友在討論區紛紛認為「成年人沒有一點自控力，還是早點遠離吧」「做任何事之前都要想想後果，要有底線，不要為了一時衝動而做出傷害家庭的事，太離譜了」「你們根本不懂“榜一大哥”精蟲上腦那一刻的衝動」。



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