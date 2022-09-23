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畫話協會多重障礙者創作公益展登場　國寶藝術大師捐字畫義賣

▲▼南投畫話協會舉辦多重障礙者創作公益展，協會創會理事長李淑玲為民眾導覽。（圖／話畫協會提供，下同）

▲▼南投畫話協會舉辦多重障礙者創作公益展，協會創會理事長李淑玲（左）為民眾導覽。（圖／話畫協會提供，下同）

記者鄧木卿／南投報導

多數人對於藝術創作並不在行，但是對於多重障礙者卻是透過創作表達出內心世界以及對外界美好想像的最佳溝通管道，南投縣畫話協會致力於18歲以上多重障礙者藝術教學，重拾他們的信心，協會23日舉辦公益美展，展出34名身障者的作品，包括油畫、蠟筆、電腦繪圖等，國寶級寫實派水墨大師李穀摩及南投縣文化局長林榮森捐出珍藏字畫作為義賣，表達對身障者最大支持。

▲▼南投畫話協會舉辦多重障礙者創作公益展，協會創會理事長李淑玲為民眾導覽。（圖／話畫協會提供，下同）

畫話協會理事長李淑玲表示，協會多年來致力於18歲以上中重、重度與多重障礙者的藝術教學（包括腦性麻痺、智能障礙、肯納症、小腦萎縮、小兒麻痺、唐氏症、肌肉萎縮、罕見疾病、聽障、多重障礙），透過多元藝術課程，讓身心障礙者將內在的經驗與感受，透過繪畫轉化為具體形式，重拾信心，加強自我認同。

▲▼南投畫話協會舉辦多重障礙者創作公益展，協會創會理事長李淑玲為民眾導覽。（圖／話畫協會提供，下同）

協會今天在南投五育高中舉辦「畫話、有影嘸-公益畫展」，現場展出34名身障者作品，包括油畫、蠟筆、麥克筆、彩色筆、電腦繪圖等，每一幅創作都是身心障礙者歷經身體、心理的努力與艱辛的結果，期望透過展覽，讓社會大眾能對身障者更多鼓勵和肯定。

福倫藥局知道畫話協會的展覽目的後，義不容辭贊助會場所需費用，五育高中提供場地，國寶級台灣本土寫實派水墨大師李穀摩及南投縣文化局長林榮森也贊助珍藏字畫，提供現場義賣，此外，向陽房、日大燈光、放大設計工作等也都出錢出力。

「畫話、有影嘸-公益畫展」展期從9月23日至10月21日，歡迎民眾前往參觀，給予身障者更多支持。

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