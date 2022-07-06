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聽台東在地「原音」！田明新+查瑪克駐村創作發表　9日線上聽

▲▼田明新與查瑪克將創作錄製的專輯命名為「安可小屋」，用聲音與節奏律動表達台東在地的生活。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼田明新與查瑪克將創作錄製的專輯命名為「安可小屋」，用聲音與節奏律動表達台東在地的生活。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東在地原民音樂創作鬼才田明新Cemelesai及獨立音樂歌手查瑪克，今年受台東縣政府邀請於台東原住民文化創意產業聚落駐村創作，以〈安可小屋〉命名專輯，紀錄台東排灣族卡拉魯然部落日常聲音，並將於7月9日中午12點舉辦安可小屋線上音樂會，喜愛原民音樂的朋友可在TTICC臉書粉絲專頁及田明新Cemelesai、查瑪克社群平台收看線上直播，聽聽台東製造的金曲。

台東縣政府表示，曾以「Ti Cemelesai Ata Salasaladj 阿新與他的朋友們」，入圍第30屆原住民族語言最佳專輯的田明新，音樂創作曲風多元，可貴之處來自於創作者間的互動，為了讓歌手與樂手有更自由的發揮空間，他捨去複雜的樂器配置，不用層層堆疊的錄音手法，盡可能將音樂帶回到最單純的狀態，編曲的重點則著重節奏的律動與和弦的架構，以樂手與樂手之間做互相的填補，讓歌手的情緒與聲線能清楚的被聽見。

▲▼田明新與查瑪克將創作錄製的專輯命名為「安可小屋」，用聲音與節奏律動表達台東在地的生活。（圖／台東縣政府提供，下同）

7月9日中午12點舉辦安可小屋線上音樂會。

而查瑪克因在部落裡開了一間名為「安可小屋」的小店，常常聽到客人或族人談論日常生活趣事，這就是來自部落最真誠的紀錄，因此兩人抱持著創作的赤子之心，將創作錄製的專輯命名為「安可小屋」，用聲音與節奏律動把台東在地的生活盡情發揮在TTstudio空間，更深具意義。

原民處指出，TTICC台東原住民文化創意產業聚落園區內設置高規格的TTstudio聲音部落錄音室，知名歌手高偉勛、金曲獎得主阿努、Abao阿爆（阿仍仍）、人間國寶杵音文化藝術團以及剛入圍今年金音獎電子音樂專輯及電音歌曲2項大獎的「幽法」，都是在TTstudio專業錄音室錄製歌曲。

原民處說明，今年邀請台東在地音樂人才田明新與查瑪克兩位駐村創作，音樂上的感動是無法從文字表達，誠摯邀請大家9日中午12點一同線上收看，並聆聽專屬台東製造音樂好作品。

相關活動詳細資訊，TTICC官方臉書(https://www.facebook.com/TTICC2017)及TTICC官方網站(https://tticc.taitung.gov.tw)。
 

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