「美麗基隆」網路票選開跑！人氣獎由你決定　有機會抽中精美好禮

▲第5屆「美麗基隆」網路票選活動開跑。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第5屆「美麗基隆」影片創作比賽，本次共徵得36件作品，經第1階段專業評審初選，共評選出24件入圍優秀作品，將進入最後的決選階段，而為讓民眾也能選出心目中最喜歡的作品，觀銷處規劃網路人氣獎票選活動，毎人每日限投1票，即日起至9月30日止，投票者亦有機會抽中精美獎品，而網路人氣最高的前三名作品，亦可獲得5000元獎金。

觀銷處長曾姿雯表示，今年影片比賽內容分為「開放性主題」及「特定主題」兩種類型，「開放性主題」以基隆在您的心目中是什麼模樣？「特定主題」以「新基隆」為概念，呈現基隆近幾年的改變，及基隆城進步的翻轉。

曾姿雯說，今年雖然投稿作品較少，但內容依然相當豐富，呈現出基隆獨有的魅力；今年是美麗基隆比賽的第五個年頭，累積不少優秀作品，今年將首次舉辦論壇，邀請所有入圍者與專家學者及歷屆得獎者一同交流，期盼在創作者之間擦出更多火花，探索更多基隆的美好。

觀銷處說明，本次影片比賽除了入圍即可獲得3000元獎金，同時將選拔十部傑出作品獎，另規劃「新基隆」獎、最佳劇本獎、最佳導演獎、最佳手機拍攝獎，以及評審團特別獎等，預計11月份會舉行頒獎典禮。

觀銷處表示，現在參與網路票選活動的網友，除了能一同決定「網路人氣獎」之外，還有機會獲得USB隨身碟獎品，影片組網路票選期間自即日起至9月30日晚上23:59止，每人每日限投1票，快來投下你神聖的一票；相關資訊請上「美麗基隆」官網。

▲第5屆「美麗基隆」影片組入圍名單。

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