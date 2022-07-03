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感受生活再創作！12名藝術家進駐港口部落　要讓大地活回來

▲▼12名藝術家進駐港口部落體驗在地生活，進行約一個月的駐村創作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

12名藝術家進駐港口部落體驗在地生活，進行約一個月的駐村創作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2020年一群熱愛土地及生活的藝術家在太平洋東海岸的港口部落土地上開始一場藝術共享的平台，逐漸形塑「生態」藝術村的價值，今年更定位為「Makotaay生態藝術村」，自7月2日至8月31日期間，展開藝術家進駐、藝術創作營、市集、在地農產、自然手作、原民風味美食、音樂會自由舞台以及親近土地與文化的深度體驗。

▲▼12名藝術家進駐港口部落體驗在地生活，進行約一個月的駐村創作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚2日驚喜現身開幕活動一同參與見證，現場仔細聆聽藝術家導聆，感受作品魅力，大地在匯聚人群及充分勞動下，展現東海岸最強韌的生命力。

▲▼12名藝術家進駐港口部落體驗在地生活，進行約一個月的駐村創作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

自7月2日起，為期五天上午11時至晚上9時，展場周邊有首屆「Sota'市集」，有美食、小農及手作等25個嚴選攤位：Karakaratan披薩、海賊王、Necklace Studio 、稻味釀、尬金包廚房、饒愛琴伊命工作室、馬兒來的一家人、獨樹依織、Puna工作室、竹籐幫、海的邊邊有一點綠、GuaGuaWang瓜瓜、創意棉麻服飾、島人藝術空間、銀唱故飾、百合工作室、Alvaro Trugeda、Dipong、海或、石梯窯、節奏部落、頭目的手、珍珍手工藝品、一針見學等；也有金曲歌手及表演者輪番上場演出，活動相當豐富，且在海風下感受藝術家們發人省思的創作外，同時還可自由自在的聆聽音樂演出。

▲▼12名藝術家進駐港口部落體驗在地生活，進行約一個月的駐村創作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚親臨現場感受藝術家作品魅力。

原住民行政處表示，今年的藝術駐村是由港口部落青年藝術家也是Makotaay生態藝術村的村長伊祐．噶照、總召Nakaw Putun以及藝術總監潘小雪老師著手策劃，特別邀請12位藝術家、建築師及生態專家進行為期15天的駐村創作營，包括東華大學原住民民族學院王昱心老師（卑南族）、花蓮縣原民藝術家伊祐．噶照（阿美族）、東冬．侯溫（太魯閣族）、林介文（太魯閣族）、宜德思．盧信（太魯閣族）及來自其他縣市的周代焌、林戎依（阿美族）、林毓芝、夏禹九（生態專家）、許維強、黃林育麟、鍾秉宏（建築師）等人，分別以繪畫、裝置、錄像、陶瓷、行為藝術及生態概念等形式，多元呈現激盪文化與生態思維的藝術創作。

▲▼12名藝術家進駐港口部落體驗在地生活，進行約一個月的駐村創作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

藝術家透過生態導覽、採集、論壇、講座對談等，讓民眾看見有別於觀光景點的藝術風景。

「當創作遇到瓶頸時，先去o'rip（生活）、先去感受，這才是駐村。」Makotaay生態藝術村村長伊祐．噶照這麼說到，藝術村每年將從事各種與自然共生的活動，讓藝術家及來參與的民眾享受在地的生活。在Makotaay港口部落三代族人持續30多年的土地回復努力下，這片土地終於在2020年10月陸續收復，接下來更重要的是如何把自己種回去，種下藝術、深耕生活、分享美好，把曾經荒廢乾涸的大地活回來。

▲▼12名藝術家進駐港口部落體驗在地生活，進行約一個月的駐村創作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

現場手作市集展現在地生活面貌。

本次創作營有別以往，是以創造「藝術村」為目的，因現有藝術村是從無到有的起步階段，主要以藝術村的基本設施、建築、環境生態、藝術氛圍、經濟創生之形成為目的，意即營造具有在地性的建築景觀、基地生態環境的強化、藝術家自由創作，平等學習，以及具永續生存機制等任務。

在此期間，藝術家們透過土地生態導覽、部落田野採集、創作論壇、講座對談等，進行實驗、合作、互動，激盪文化與生態思想，為這片土地做出貢獻，看見有別於觀光景點的藝術風景。希望Makotaay生態藝術村做為一個領航的基地，結合東海岸其他部落，讓更多人看到花蓮豐沛的創造力，歡迎民眾於展覽期間前往豐濱鄉港口村石梯灣123-2號參觀。
 

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