大逆轉？2歲童疑遭虐「歪頭回不去」　教育局：可能午睡趴姿造成

▲北屯一家幼兒園被指控虐童，業者出面喊冤。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市議員林祈烽23日在議會總質詢時指出，一名幼幼班男童返家後出現斜頸、歪頭等情形，家長緊急將孩子送醫檢查，醫師診斷是不明原因造成頸部無法復位，懷疑男童在校時遭到幼兒園不當對待。園方質疑，當日孩子放學時沒有異狀，為何直到深夜9點多家長才帶去看醫生？且事後多次主動關心卻遭拒；家長接受電訪時否認園方有主動關心。教育局指出，檢視監視器畫面「未發現不當對待行為」，而畫面顯示男童午睡趴睡長達10分鐘，可能重心在頭部導致斜頸，將會進一步調查案情。

遭指控的北屯幼兒園今下午受訪表示，經家長告知，事後已提供監視器給家長觀看，並且一直透過電話欲與家長聯繫，盼弄清楚孩子到底發生什麼事，也想去探視孩子，都遭到家長拒絕。

園方說，該名男童的哥哥也在該幼兒園就讀，事情發生的隔天，可能男童還未住院，家長送哥哥到校後，男童也有跟著一起來，仍跑來跑去相當有活力，還自己下車牽阿嬤的手向老師打招呼，這所有的畫面監視器都有錄到，他們也已將相關資料交給檢調做後續調查。

【相關新聞】再傳虐兒案！2歲童疑遭強餵食灌水 頸部歪斜「回不來了」

對此，男童母親接受電訪表示，園方的老師僅給予「關心」2字就沒再做聯絡動作，否認園方說法，母親說，1個多月來她都在照護孩子，園方沒有主動找他們要解決此事或是提供畫面給家長看。

記者再針對家長反應詢問園方，園方表示，這整件事一定有公證、公理在，他們確實有配合家長解除疑慮，也有持續關心，「園方的老師聽到家長這樣講，可能真的會很傷心」，他們都很關心孩子，甚至連一般的小感冒都會追蹤，例如有無就診、按時服藥，任何需要協助的都會主動關心。

▲▼台中市議員林祈烽23日在議會總質詢時指出，一名幼幼班男童返家後出現斜頸、歪頭等情形。（圖／林祈烽提供）

雙方說法不一，整起案件宛如羅生門。另外，教育局表示，有關議員關心兒少保護案件，家防中心接獲通報後積極調查。第一件通報斜頸案，已完成相關人員訪視，因檢視監視器畫面「未發現不當對待行為」，已送交醫療整合評估中心，複判傷勢發生原因，若調查結果涉及兒虐或不當對待行為，絕對依法嚴厲從重處分。

教育局說，據影像畫面顯示男童在午睡時採趴睡姿勢，臀部翹得較高，長達10分鐘，可能重心在頭部導致斜頸，但仍待醫院進一步評估。另一件通報壓頭餵水及連續餵飯，因通報內容的被害人資訊需進一步查證，目前教育局、社會局積極調查中。