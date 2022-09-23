　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

再傳虐兒案！2歲童疑遭強餵食灌水　頸部歪斜「回不來了」

▲▼ 。（圖／林祈烽提供）

▲一名幼幼班男童疑遭受虐，頭部歪斜無法復位。（圖／市議員林祈烽提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市議員林祈烽23日在議會總質詢踢爆2起兒虐案件，7月間一所幼幼班男童回家後脖子歪斜，頭部只能側向一邊，就醫發現是不明原因造成頸部無法復位，調閱該所幼幼班監視器發現，還有其他學童遭強壓頭部灌水、一分鐘強餵10口飯；另一案例為大班男童疑被毆打成傷，小腿滿是瘀青傷痕。教育局表示，正與社會局家防中心聯合調查中。

林祈烽在議場播放影片指出，該名幼幼班男童，家長在7月26日發現他回家後頭部竟歪向一邊，教保員還跟家長說「這沒有什麼事」，家長趕緊將孩子送到醫院檢查，院方判斷是不明原因讓頸部無法復位，後來住院一週才出院。

林祈烽說，查看該所幼兒園監視器發現，教保員在餵小朋友喝水時，是把小朋友頭往後壓灌水，一分鐘被強餵10口飯，為了把一碗飯餵完，相當離譜。甚至，頸部受傷男童家長於8月1日通報教育局，教育局給的回應是不能提供監視器閱覽，還說要先向都發局報告，非常離譜！

▲▼ 。（圖／林祈烽提供）

▲▼ 另一名大班男童也疑遭受虐，腿部有紅腫、瘀青傷痕。（圖／林祈烽提供）

▲▼ 。（圖／林祈烽提供）

林祈烽又提出另一個小孩受虐的照片，照片中可清楚看到幼兒的腳部有多處瘀青、紅腫，疑似被棍棒虐打的傷痕，但家長投訴教育局仍未果，林動怒「教育局知不知道這件事？有沒有去查？結論是什麼？」

▲▼ 。（圖／林祈烽提供）

▲林祈烽今議會質詢。（圖／林祈烽提供）

社會局長彭懷真說，此案他們有掌握，托嬰中心是社會局要負責，幼兒園的部份，依法並沒有規定要全部提供錄影內容；監視器影片有全部看完，已請學者專家針對內容處理。

教育局長楊振昇回應，8月9日教育局人員已配合家防中心去幼兒園稽查，將會報告結果，一定會依法處理。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
快訊／張淑娟回應了！　遭周玉蔻咬定「晶華女主角」
打高端日本不承認！得多花一筆PCR費用　王必勝：建議再觀察一
「女大生」校園幫脫褲一含　男同學摸完驚嚇落跑
奪命巧合！為找落水男開水門　釀小二童抓魚被沖到下游溺斃
佳娜認了「有外遇過」還被抓包！背後藏殘忍原因：男生這樣做不行
LIVE／大貓熊團團癲癇、吐白沫「腦部病變」　動物園最新說明
20多歲男「家中無意識」死亡　打3劑疫苗、無慢性病
快訊／今本土+39769「比上週再降4%」　另增41死
LIVE／有望解封「恢復正常生活」　指揮中心最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭面目全非　駕駛受困待救

虛擬幣交易所幫詐團換泰達幣　3個月洗錢上億...至少300萬落袋

奪命巧合！為找落水男開水門　竟釀小二童抓魚被沖到下游溺斃

高跟鞋妹子暗巷獻奶　脫褲熱情服務…男大生「往下一摸」落荒逃

「送西瓜+現金」換選票！花蓮1鎮民代表參選人涉賄　30萬元交保

男女當街拉扯「賓士引擎蓋超無辜」影片曝　網歪：女的體格比較好

裝熟大買2萬威士忌捧老闆場！搬上車誆領錢搞失蹤　店員傻眼

妻偷用Google Maps這功能　友發現提醒...他氣炸提告兩人翻臉離婚

再傳虐兒案！2歲童疑遭強餵食灌水　頸部歪斜「回不來了」

無照騎士未戴安全帽！遇警開譙被慘壓地上　麻吉錄下過程：笑死

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭面目全非　駕駛受困待救

虛擬幣交易所幫詐團換泰達幣　3個月洗錢上億...至少300萬落袋

奪命巧合！為找落水男開水門　竟釀小二童抓魚被沖到下游溺斃

高跟鞋妹子暗巷獻奶　脫褲熱情服務…男大生「往下一摸」落荒逃

「送西瓜+現金」換選票！花蓮1鎮民代表參選人涉賄　30萬元交保

男女當街拉扯「賓士引擎蓋超無辜」影片曝　網歪：女的體格比較好

裝熟大買2萬威士忌捧老闆場！搬上車誆領錢搞失蹤　店員傻眼

妻偷用Google Maps這功能　友發現提醒...他氣炸提告兩人翻臉離婚

再傳虐兒案！2歲童疑遭強餵食灌水　頸部歪斜「回不來了」

無照騎士未戴安全帽！遇警開譙被慘壓地上　麻吉錄下過程：笑死

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟本人回應了

快訊／台南台84線嚴重車禍！拖板車車頭面目全非　駕駛受困待救

7月大被拋棄！媽晚年求扶養「討1個月1萬」　她怒：早死早超生好嗎

口罩禁令擬「分階段開放」　王必勝：不會一次宣布全部不戴

貨幣競爭、也是貨幣戰爭！　陳冲：政府應在數位貨幣研發上展實力

交易後首度返金鶯主場　「抗癌鬥士」曼西尼獲球迷熱烈掌聲

叫牠就回頭！團團圓圓來台多年「記得大陸保育員」做出親密小舉動

侯友宜遭林佳龍質疑「學士跳博士很奇怪」　本人親吐9字回應了

寶寶也不愛！孕媽吞苦味膠囊「胎兒秒扁嘴」　哭哭照曝光網笑翻

今年中研院區開放回歸實體　活動近200場「開箱院內寶藏」

和尚鸚鵡被地震嚇到...　化身磁鐵黏媽腳背不放

社會熱門新聞

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

921震垮「北市東星大樓」活埋87人　重建現況曝光

少女半年約砲20網友父母怒提告

即/基隆驚見紅外套男屍　妻崩潰大哭

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

再傳幼童受虐2歲童疑遭強灌食

即／下課後水圳抓魚　彰化小二男童溺水

即／苗栗貨車雙黃線迴轉　紅牌重機撞上騎士4肢全斷

茄子掉路中奪人命　貨車司機過失致死送辦

汐止屁孩慶生鬧熱炒店！9人衝警局門口鬧事

小二童疑抓魚溺水喪生　家境清鄉公所助辦後事

14歲孝女幫媽顧攤遭猥褻！崩潰罹紅斑性狼瘡

快訊／台鐵驚傳死傷事故　台南至永康站間受影響

更多熱門

相關新聞

南消七大隊結合幼兒園辦防火演練

南消七大隊結合幼兒園辦防火演練

由於近日台灣地震頻繁發生，甚至發生建物及校舍倒塌災情，台南市消防局第七大隊灣裡分隊，21日與卡羅幼兒園辦理921防災演練，並對幼兒園師生進行地震災害防火防災宣導。

勇警車禍留一口氣回家！曾破殺童案...嘉獎千次　同仁不捨

勇警車禍留一口氣回家！曾破殺童案...嘉獎千次　同仁不捨

被爸媽丟冰水3小時　5歲女童凍到吐白沫

被爸媽丟冰水3小時　5歲女童凍到吐白沫

女嬰遭虐「臉頰大腿都傷」　保母先原諒又動手

女嬰遭虐「臉頰大腿都傷」　保母先原諒又動手

8歲女童遭媽男友性侵　腐爛浴缸中1個月

8歲女童遭媽男友性侵　腐爛浴缸中1個月

關鍵字：

林祈烽議會質詢虐童受虐幼幼班幼兒園

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

超級名媛「張淑娟」起底　前夫與連家有關

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面