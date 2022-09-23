再傳虐兒案！2歲童疑遭強餵食灌水　頸部歪斜「回不來了」

▲一名幼幼班男童疑遭受虐，頭部歪斜無法復位。（圖／市議員林祈烽提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市議員林祈烽23日在議會總質詢踢爆2起兒虐案件，7月間一所幼幼班男童回家後脖子歪斜，頭部只能側向一邊，就醫發現是不明原因造成頸部無法復位，調閱該所幼幼班監視器發現，還有其他學童遭強壓頭部灌水、一分鐘強餵10口飯；另一案例為大班男童疑被毆打成傷，小腿滿是瘀青傷痕。教育局表示，正與社會局家防中心聯合調查中。

林祈烽在議場播放影片指出，該名幼幼班男童，家長在7月26日發現他回家後頭部竟歪向一邊，教保員還跟家長說「這沒有什麼事」，家長趕緊將孩子送到醫院檢查，院方判斷是不明原因讓頸部無法復位，後來住院一週才出院。

林祈烽說，查看該所幼兒園監視器發現，教保員在餵小朋友喝水時，是把小朋友頭往後壓灌水，一分鐘被強餵10口飯，為了把一碗飯餵完，相當離譜。甚至，頸部受傷男童家長於8月1日通報教育局，教育局給的回應是不能提供監視器閱覽，還說要先向都發局報告，非常離譜！

▲▼ 另一名大班男童也疑遭受虐，腿部有紅腫、瘀青傷痕。（圖／林祈烽提供）

林祈烽又提出另一個小孩受虐的照片，照片中可清楚看到幼兒的腳部有多處瘀青、紅腫，疑似被棍棒虐打的傷痕，但家長投訴教育局仍未果，林動怒「教育局知不知道這件事？有沒有去查？結論是什麼？」

▲林祈烽今議會質詢。（圖／林祈烽提供）

社會局長彭懷真說，此案他們有掌握，托嬰中心是社會局要負責，幼兒園的部份，依法並沒有規定要全部提供錄影內容；監視器影片有全部看完，已請學者專家針對內容處理。

教育局長楊振昇回應，8月9日教育局人員已配合家防中心去幼兒園稽查，將會報告結果，一定會依法處理。