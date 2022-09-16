勇警車禍卡車底留一口氣回家！曾破殺童案...嘉獎千次　同仁不捨

▲賴姓巡佐曾獲時任彰化縣警局長許錫榮表揚。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化鹿港警分局賴姓巡佐，(47歲)，15日上午7點多騎乘紅牌重機上班，卻在途中與一輛休旅車發生車禍，卡車底肋骨斷了17根、嚴重氣血胸，留一口氣回家，同事得知噩耗後哀痛不已，他在鹿港警方局破獲多起案件，其中一件最令人關注的是，陳姓繼父痛毆4歲兒後丟包致死案，引發社會譁然。

▲賴姓巡佐發生重大車禍卡車底。

彰化鹿港警分局賴姓巡佐，(47歲)，15日上午7點多騎乘紅牌重機上班，卻在途中與一輛休旅車發生車禍，卡車底肋骨斷了17根、嚴重氣血胸，留一口氣回家，同事得知噩耗後哀痛不已，賴在鹿港警方局破獲多起案件，其中一件最令人關注的是，陳姓繼父痛毆4歲兒後丟包致死案。

▲賴姓巡佐發生車禍一度卡在車底，被救出後送醫急救。

賴員曾在員林及鹿港警分局任職，是同儕眼中的好夥伴，人緣極佳，與分局同仁相處融洽，使命必達、是個認真又負責的好同事，積極努力，為偵查隊立下不少功勞， 昨天發生車禍後，鹿港警分局士氣呈現一片低迷，分局長郭志豪及多名警局同仁都到醫院為他加油打氣。

令人記憶深刻的是，2年前鹿港發生一起虐童致死案件，是由賴員主辦，案發當時2020年3月14日，受害的4歲男童和6歲哥哥、5歲姊姊14日晚間因不配合吃飯，遭到陳姓繼父酒後要求罰站、下跪，男童一哭鬧就受到腳踹、掃把狂打，一度還被打到狂吐，最後被丟到屋外等死。

▲繼父打死四歲童。（圖／ETtoday資料照）

過程中，男童的謝姓生母都在旁邊，雖事後有悄悄把孩子抱回屋內施救，卻還是無法挽回一條寶貴的生命，最後夫妻倆伴屍18小時才打電話通報。賴員很快將陳男逮捕到案，並依涉嫌殺人罪送辦，破案後還曾獲得當時縣警局長許錫榮的表揚。