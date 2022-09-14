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社會 社會焦點 保障人權

5月大女嬰遭虐「臉頰大腿全瘀傷」　保母求原諒...40天後又動手

記者/陳洋報導

因為澎湖一名保母疑似情緒控制不良，竟虐待五個月大的幼兒，女嬰臉頰、眼角、大腿全被捏出瘀傷，家屬質問之後保母一度認錯求饒，沒想女嬰後來又出現新的傷勢，家屬忍無可忍決定提告。

▲▼ 澎湖保母社虐童 家屬報案討公道。（圖／記者陳韋男攝）

▲▼女嬰右側臉頰上與大腿的瘀青 。（圖／家屬提供）
 

▲▼ 澎湖保母社虐童 家屬報案討公道。（圖／記者陳韋男攝）

受虐女嬰的阿嬤控訴說，他的孫女委託給家住成功村的私人保母託帶，這私人保母自稱是有證照的合格保母，所以他也放心的交給他照顧，沒想到，七月底時，就發現小朋友臉頰上有瘀青的痕跡，她詢問保母，保母說是她了帶七、八個小朋友，小朋友間不小心碰撞造成。

後來阿嬤又追問，保母才承認是她捏的，也哭著道歉，請阿嬤不要報案，不要驗傷，願意包個紅包致歉，當時她接受這個條件了，沒想到九月初時，發現孫女的大腿間又有新的瘀青傷痕，一問保母，保母也承認是她捏的。

阿嬤說，保母當時一樣希望她不要追究，保證脾氣會收斂，也會辭退其他幼兒，不要一次照顧那麼多個了，因為照顧不來，阿嬤想說在給對方一次機會，沒想到這兩天在聯絡時，保母翻臉不認帳，可能想說傷痕已經消失了，死無對證了，所以決定提出告訴。

▲▼ 澎湖保母社虐童 家屬報案討公道。（圖／記者陳韋男攝）

▲▼家屬已報案控訴保母施虐 。（圖／家屬提供）

▲▼ 澎湖保母社虐童 家屬報案討公道。（圖／記者陳韋男攝）

實地到阿嬤家看看，小朋友目前傷痕已經消失，但阿嬤還是不捨的說，小朋友前陣子一直處於驚恐狀態，還請人收驚了兩次才恢復正常，否則見到人都不會笑。

▲▼ 澎湖保母社虐童 家屬報案討公道。（圖／記者陳韋男攝）

▲▼女嬰家屬跟保母質疑為何女嬰有淤青 。（圖／家屬提供）

▲▼ 澎湖保母社虐童 家屬報案討公道。（圖／記者陳韋男攝）

社會處表示，就算保母持有合格證照，仍須登記居家式托育服務否則屬於違法執業，可處六千元以上三萬元以下罰鍰，並命其限期改善，立即停托，若有虐待兒童的情事，最嚴重會被處以終身停托，所以呼籲家長慎選保母。

目前洪姓家長已經前往警局婦幼隊完成報案，社會處也派志工前往訪視，而洪姓保母本身則一直稱自己很忙，不願對媒體說明虐嬰情事。

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