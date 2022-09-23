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億萬分之一機率！9月男嬰確診又罹猛爆性心肌炎　葉克膜救回二度確診

▲▼台中1名9月大的男嬰確診且罹患猛爆性心肌炎，成功救回2個月後二度確診，機率只有億萬分之1。（圖／台中榮總提供，下同）

▲▼台中1名9月大的男嬰確診且罹患猛爆性心肌炎，成功救回2個月後二度確診，機率只有億萬分之1。（圖／台中榮總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名9個月大的男嬰7月中旬確診，Ct值20，送往台中榮總竟被診斷罹患猛爆性心肌炎，經緊急插管、葉克膜及洗腎等措施，男嬰順利在7周後康復出院，不料，9月下旬二度確診且Ct值15，連父母也都確診，中榮表示，男嬰重複感染的原因不明，可能跟男嬰剛大病初癒或個人體質有關，不過，確診造成猛爆性心肌炎後又重複確診，機率只有億萬分之一，非常罕見。

▲▼台中1名9月大的男嬰確診且罹患猛爆性心肌炎，成功救回2個月後二度確診，機率只有億萬分之1。（圖／台中榮總提供，下同）

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今年7月11日，9個月大男嬰煩躁不安、難以入睡，隔天早上精神不好、食欲不佳及嘔吐，疑似急性腸胃炎，當天下午男嬰出現發燒、意識不清、呼吸困難及膚色蒼白，父母緊急送至中榮兒童急診就醫，初步診斷為急性細支氣管炎且確診，Ct值20，懷疑是被6月確診的堂兄傳染。

▲▼台中1名9月大的男嬰確診且罹患猛爆性心肌炎，成功救回2個月後二度確診，機率只有億萬分之1。（圖／台中榮總提供，下同）

男嬰當天晚上病情急轉直下，發生休克情況，經診斷為猛爆性心肌炎，經緊急插管、施以葉克膜及洗腎等急救措施，10天後移除葉克膜及停止洗腎，住院7周後康復出院。

▲▼台中1名9月大的男嬰確診且罹患猛爆性心肌炎，成功救回2個月後二度確診，機率只有億萬分之1。（圖／台中榮總提供，下同）

不料，9月下旬，男嬰出現咳嗽及流鼻涕水等症狀，經檢查二度確診且Ct值15，連父母也都確診，男嬰沒有施打疫苗，院方表示，男嬰符合疾病管制署重複感染定義，也就是在第1次感染超過1個月以上又出現新的症狀，且Ct值小於27。至於重複感染的原因不明，可能跟大病初癒或個人體質有關。

台中榮總表示，根據英國統計，兒童發生新冠重複感染的情況約0.68%，比成人的0.73%還小，小於5歲的孩童重複感染的機率更小，約0.2 %左右，而且重複感染的孩童罹患重症及死亡率不會比第1次感染高，會重複感染的孩童約7成是有潛在疾病，以這個男嬰為例，因為確診病毒造成猛爆性心肌炎後又重複感染，機率只有億萬分之一，案例非常少見。

至於美國疾病管制署的統計，新冠病毒引起的心肌炎大約萬分之一，造成猛爆性心肌炎可能更少，約百萬分之一，其中好發在小於16歲的孩童及75歲以上的年長族群，而且孩童確診造成的心肌炎是一般病毒造成心肌炎的36倍。

中榮為了兒童防疫，特別發明「733」口號，7，就是有7大警訊，包括持續發高燒、意識不佳、呼吸困難或呼吸急促、胸痛胸悶、四肢冰冷或膚色蒼白發紺、抽搐及腹痛、嘔吐等現象；3，就是3個高危險族群，包括有潛在疾病、小於1歲及未施打疫苗的孩童；3，就是3大防護，戴口罩、勤洗手、打疫苗，院方強調打疫苗很重要，利大於弊。

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關鍵字：

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