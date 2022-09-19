　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投+560！次世代莫德納周日開打　居隔者遇地震逃生可免罰

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數560例。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數560例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數560例，截至9月18日累計確診人數9萬5989例，居家隔離人數1709例，今日解除隔離人數637例，居家照護人數4819例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；死亡新增3人，分別為87歲、68歲男性及75歲女性，皆有高血壓等多種慢性疾病史，其中接種4劑疫苗有1人、3劑1人、未接種1人，累計死亡308人。

南投縣衛生局長陳南松表示，次世代莫德納疫苗將於本週配送到貨，依中央配送進度，預計本週日（9月25日）在13鄉鎮開設接種站，廠牌有次世代莫德納、莫德納、BNT、高端等可供民眾選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳南松指出，次世代莫德納疫苗第一階段接種對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等3大族群；第二階段接種對象為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者，請符合接種資格者儘速至合約院所接種。

▲▼居家檢疫或隔離者遇地震至戶外逃生，依法可免罰。（圖／南投縣政府提供）

▲▼居家檢疫或隔離者遇地震至戶外逃生，依法可免罰。（圖／南投縣政府提供）

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數560例。（圖／南投縣政府提供）

陳南松說，因應病毒變異株及近期本土病例上升之影響，調整追加劑與上一劑間隔為至少3個月以上，包含基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑、第一次追加劑與第二次追加劑、第二次追加劑與第三次追加劑之間隔，確診後亦需間隔3個月後接種；12至17歲青少年追加劑接種間隔，亦調整為與基礎劑最後一劑/基礎加強劑間隔至少3個月以上。

另因近期地震頻繁，陳南松提醒居家隔離（檢疫）民眾，若因地震因素有生命、身體等緊急避難需求，依據《行政罰法》第13條不予處罰，但離開房間時請戴好口罩，避免造成社區傳染之虞。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席
被電梯夾住「突升7樓」　年輕女老師腰斬身亡
快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診
「陶朱隱園」隔震墊曝光！比照核電廠規格　2500年大震保證不
哈利當不上攝政王！　英王查爾斯被爆將「整理門戶」剔除這3人資

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「台大經濟vs.成大資工」該怎麼選？網揭關鍵：薪水跟人脈

求小女友原諒！他當街「激動啪啪啪」擁吻和好了　路人全嚇壞

花東學校地震受損嚴重　教育部緊急核定500萬元重建經費

安啦！水庫供水設施震後無恙　北水局：供水均維持正常

黃立民示警：今年為流感大年　「免疫負債」恐有400萬人染疫

目擊「維冠」慘況！6.8強震讓他「無法控制發抖」：哭泣聲不斷

學者示警嘉南大震潛勢高　氣象局：已列重點觀察「發生恐致巨災」

地牛又翻身！台東長濱規模4.1地震　最大震度3級

南投+560！次世代莫德納周日開打　居隔者遇地震逃生可免罰

不敢關門了　「主震真的沒了嗎？」一票怕爆：再上去會出大事

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

「台大經濟vs.成大資工」該怎麼選？網揭關鍵：薪水跟人脈

求小女友原諒！他當街「激動啪啪啪」擁吻和好了　路人全嚇壞

花東學校地震受損嚴重　教育部緊急核定500萬元重建經費

安啦！水庫供水設施震後無恙　北水局：供水均維持正常

黃立民示警：今年為流感大年　「免疫負債」恐有400萬人染疫

目擊「維冠」慘況！6.8強震讓他「無法控制發抖」：哭泣聲不斷

學者示警嘉南大震潛勢高　氣象局：已列重點觀察「發生恐致巨災」

地牛又翻身！台東長濱規模4.1地震　最大震度3級

南投+560！次世代莫德納周日開打　居隔者遇地震逃生可免罰

不敢關門了　「主震真的沒了嗎？」一票怕爆：再上去會出大事

人生有多少限制是自己給的？踏出微不足道的第一步，發現凡事皆有可能

台東地震餘震不斷　屏東縣政府對縣內1165座橋樑加強檢測

強震前台東天空驚現「不明光點」！　他拍下這幕喊：飛行姿態很特別

「妙麗」半透明蕾絲裙輪廓全看光！轉身秀大片美背＋回眸電翻

超夢幻組合！　周湯豪攜手「3超大咖歌手」破天荒合作

起家雞聲量最高！網友熱議「5大連鎖韓式炸雞店」　口味最愛起司

參加女王國葬「只能擠巴士」　多國元首怒了！土耳其總統拒出席

王令麟戰略成功！東森購物網1～8月EPS 10.84元　自營商品成獲利關鍵

不斷更新／英女王國葬！西敏寺大門開了　拜登夫婦乘車抵達

「台大經濟vs.成大資工」該怎麼選？網揭關鍵：薪水跟人脈

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

生活熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

學者預測下個強震可能在這地方

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

2天震了145次！鄭明典曬「五芒星」震央位置變化

快訊／東部地震　全台有感搖晃

倒塌超商前「1暖心照」　千人感動：天佑台灣

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

地震活躍期！「主震後出現」僅5%

6女台南遇震　同步爬行Call男友

專家：台灣進入強烈地震高風險期

更多熱門

相關新聞

地震狂晃！喵狗驚慌狂奔撞飛紙箱

地震狂晃！喵狗驚慌狂奔撞飛紙箱

台灣近日地震不斷，粉專「拔拔說我是巨型博美狗」分享一段影片，只見家裡突然左右搖晃起來，貓咪和狗狗瞬間在家裡驚慌狂奔，甚至一頭撞飛紙箱，驚恐的模樣讓人心疼不已。

震央這麼晃！大理石桌子「震到對半折」

震央這麼晃！大理石桌子「震到對半折」

即／地震害水管炸裂！北高雄今晚停水6hrs　

即／地震害水管炸裂！北高雄今晚停水6hrs　

氣象局：更大餘震機率近於零

氣象局：更大餘震機率近於零

大地震收不到警報　氣象局曝標準

大地震收不到警報　氣象局曝標準

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情確診居家隔離地震逃生

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

學者預測下個強震可能在這地方

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

餘震突然停了！氣象局坦言：怪怪的

星巴克9／19起「全品項買一送一」

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

更多

最夯影音

更多
住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面