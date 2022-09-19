南投+560！次世代莫德納周日開打　居隔者遇地震逃生可免罰

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數560例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數560例，截至9月18日累計確診人數9萬5989例，居家隔離人數1709例，今日解除隔離人數637例，居家照護人數4819例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；死亡新增3人，分別為87歲、68歲男性及75歲女性，皆有高血壓等多種慢性疾病史，其中接種4劑疫苗有1人、3劑1人、未接種1人，累計死亡308人。

南投縣衛生局長陳南松表示，次世代莫德納疫苗將於本週配送到貨，依中央配送進度，預計本週日（9月25日）在13鄉鎮開設接種站，廠牌有次世代莫德納、莫德納、BNT、高端等可供民眾選擇。

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陳南松指出，次世代莫德納疫苗第一階段接種對象為65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者等3大族群；第二階段接種對象為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者，請符合接種資格者儘速至合約院所接種。

▲▼居家檢疫或隔離者遇地震至戶外逃生，依法可免罰。（圖／南投縣政府提供）

陳南松說，因應病毒變異株及近期本土病例上升之影響，調整追加劑與上一劑間隔為至少3個月以上，包含基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑、第一次追加劑與第二次追加劑、第二次追加劑與第三次追加劑之間隔，確診後亦需間隔3個月後接種；12至17歲青少年追加劑接種間隔，亦調整為與基礎劑最後一劑/基礎加強劑間隔至少3個月以上。

另因近期地震頻繁，陳南松提醒居家隔離（檢疫）民眾，若因地震因素有生命、身體等緊急避難需求，依據《行政罰法》第13條不予處罰，但離開房間時請戴好口罩，避免造成社區傳染之虞。