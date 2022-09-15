打疫苗領禮券！台東連2日開設大型接種站　當天施打當天拿

▲台東縣衛生局為鼓勵民眾接種新冠疫苗，將在縣府1樓大禮堂開設接種站，當天各年齡層分時段接種，當日接種者將可獲得價值100元禮券。（圖／台東縣政府提供）

記者王兆麟／台東報導

本土新冠疫情確診個案持續增加，為提升民眾新冠疫苗接種率及便利性，加速提升民眾免疫保護力，台東縣衛生局規劃於9月17、18日在縣府1樓大禮堂開設COVID-19疫苗接種站，由台東馬偕醫院團隊協助施打疫苗，當天各年齡層分時段接種，當日接種者將可獲得價值100元禮券，縣長饒慶鈴歡迎民眾前往施打，保護自己也保護家人。



饒慶鈴表示，本土新冠疫情近日來有升溫趨勢且重複感染個案增加，提醒民眾除落實防疫措施外，應接種新冠疫苗才可降低因染病導致重症及死亡風險，尤其是65歲以上長者及12歲以下幼童為重症高風險族群，呼籲請盡快完成疫苗接種提升有症狀感染之保護力。



台東縣衛生局提醒民眾盡快完成疫苗接種才有完整保護力，像是50歲以上、機構住民及免疫低下（不全）應完成2劑追加劑（共4劑；免疫低下（不全）者共5劑）；12至17歲應完成1劑追加劑（共3劑）；出生滿6個月至11歲應完成2劑基礎劑（如出生滿6個月至未滿5歲接種BNT幼兒劑型需接種3劑），請民眾前往接種COVID-19疫苗前請確認疫苗間隔是否已期滿，如符合接種條件請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)及健保卡，經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。

衛生局說明，9月17、18日台東縣政府1樓大禮堂新冠疫苗接種場次，將依各年齡層分時段接種，17日8:30-12:00滿18歲以上民眾、13:00-16:30滿6個月至17歲、17:00-20:30滿18歲以上民眾; 18日8:30-12:00滿18歲以上民眾13:00-16:30滿6個月至17歲，接種者將可獲得價值100元禮券。

另未滿20歲民眾，如欲前往接種，請由家長陪同並持家長簽具之意願同意書。有關COVID-19疫苗相關疑問，可洽詢當地衛生所或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

