南投+748　中秋連假效應...縣府籲注意重複感染情形

▲受中秋連假效應影響，本週確診人數較上週增加，圖為中秋節當天2千民眾於名間親子生態園區烤肉情形。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今公布南投縣確診人數748例，截至9月15日累計確診9萬3719例，居家隔離人數1908例，今日解除隔離人數717例，居家照護人數4462例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；新增死亡1人，為88歲女性，有糖尿病、高血壓等慢性疾病史，未曾接種疫苗，累計死亡303人。

南投縣衛生局長陳南松表示，因受上週中秋連假效應影響，本週確診人數較上週增加，重複感染個案也有逐漸增加的趨勢；民眾如使用家中快篩試劑呈現陽性，且「上次確診1至3個月內」及「出現症狀惡化，包括發燒、原疾病惡化及新的呼吸道症狀」2種情況，請電洽視訊診療醫療院所，經醫師判定後即可算是重複感染，不用再去醫院做PCR採檢確認，全縣視訊診療院所詳見：https://reurl.cc/MN9bX3。

陳南松再次提醒，尚未完整接種疫苗民眾、長者、免疫力低下者、家中嬰幼兒，務必依據疫苗劑別及按接種時程至合約院所接種，才有持續的保護力；民眾外出時請佩帶口罩，可隨身攜帶酒精、注意手部清潔消毒，非必要不進出人潮多的場所，倘有上呼吸道症狀（咳嗽、鼻塞、流鼻水、喉嚨痛等），請在家中休息，避免造成家庭或社區群聚感染。

此外，縣府於110年6月20日起，對縣民因接種新冠疫苗及確診死亡者發放慰問金：一般民眾每人10萬元、中低收入戶15萬元、低收入戶20萬元；縣府社會及勞動處長林志忠表示，全縣目前發放慰問金個案和金額已達290名和2600萬元，考量疫情發展及死亡人數日益增加，加上南投縣社會救濟會報專戶經費預算有限，因此已自7月18日起，不分福利身分別皆調降慰助金為3萬元，希望民眾能夠諒解。

林志忠提醒，中央衛福部的COVID-19死亡喪葬慰問金10萬元，仍可照常申請，民眾可直接上衛福部網站下載申請書，或交由縣府彙整受領人相關資料後再送至衛福部辦理。