　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

何時恢復正常生活？陸疾控：需最後10%民眾完成疫苗接種

▲新冠疫苗,疫苗,北京地壇醫院。（圖／CFP）

▲大陸呼籲要完成100%疫苗接種。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣10月13日起入境防疫就將改為「0+7」；香港也傳言最快下周公布將現時「3+4」安排改為「0+7」。在大陸社交軟體上，對於大陸儘快恢復正常生活呼聲也超高。對此，大陸疾控中心指出，疫苗是結束新冠大流行的關鍵因素，需要為「最後10%」人群的疫苗接種付出努力，適時接種第二劑加強針（第四劑疫苗）。

據《財新網》報導，由中國疾控中心免疫規劃中心主任尹遵棟等人於近期在《中國疾病預防控制中心周報》發布的報告稱，「90%的中國人得到了國產疫苗的保護，除了所有疫苗都會引發的極罕見嚴重過敏反應外，沒有任何嚴重安全問題。」

不過，文章也認為，沒有一種疫苗能非常有效地阻止感染和傳播，疫苗的保護作用會隨時間推移而減弱，因此無論是哪款疫苗，都需要「通過一次或多次的強化劑量來維持保護作用」。文章認為，如果想要長久地維持這種保護效力，「幾乎可以肯定，需要在合適的時間內接種第二劑加強針。」

報告稱，目前，大陸國內90%以上人口均已接種過至少一劑新冠疫苗，通過接種疫苗來建立群體免疫是一項艱難的任務，無論是在哪類疫苗的接種推廣中，最後的10%往往都是「最難完成的」。

報告強調，這10%的人是「關鍵的應保護人群」，以老年人為主，大部分患有高血壓、糖尿病、心血管等基礎性疾病，一旦感染，面臨的危險性會更高。

文章認為，免疫規劃「需要努力惠及所有尚未接種疫苗、尚未加強接種的人」。為此，監管部門和疫苗製造商還應「努力消除懷孕期間接種疫苗的禁忌症，使孕婦能夠參加疫苗接種運動」。

最後，文章呼籲，「每個人都想回歸正常生活，接種疫苗就是最關鍵的一環。盡管完成這最後10%的新冠疫苗接種十分難達到，但這些努力是值得的。」

根據大陸國家衛健委公布的數據，截至9月21日，中國大陸累計報告接種新冠病毒疫苗已達34億3571.9萬劑次。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
iOS 16「更新版」來了！　三大Bug有解
正宮閨蜜開嗆！許仁杰「對外演很大」：忍讓換來不堪背叛
星巴克今天加碼「快閃買一送一」！　秋季飲品現賺一杯
快訊／抄襲案再爆！　國民黨：江聰淵碩論抄襲高達40%
檳榔攤少女遭拖廁所猥褻！　精神崩潰紅斑性狼瘡
快訊／基隆樹叢驚見紅外套男屍！　妻崩潰大哭
快訊／恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」　本人親回：是專業服裝

何時恢復正常生活？陸疾控：需最後10%民眾完成疫苗接種

性感薄紗女「街頭降肉」起底！真實身分神展開　照片曝光差很大

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

爸爸煮熟「兒子寵物蟹」要求吃掉　2孩見屍崩潰一邊啃一邊爆哭

6歲男童寫作業自創「象形文」　爸一看氣瘋：「雨」寫得越下越大

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」！醫嘆：我一眼就看出來了

「把窗戶當成門」跌出4樓！老婆婆「掛在晾衣竿上」拚命支撐

拜登稱不尋求與中國衝突　陸外交部：希望兩個大國「和平共處」

25歲千金「傳收80億聘金」甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

當整形密醫直播動手術　新移民「學一天就上工」

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」　本人親回：是專業服裝

何時恢復正常生活？陸疾控：需最後10%民眾完成疫苗接種

性感薄紗女「街頭降肉」起底！真實身分神展開　照片曝光差很大

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

爸爸煮熟「兒子寵物蟹」要求吃掉　2孩見屍崩潰一邊啃一邊爆哭

6歲男童寫作業自創「象形文」　爸一看氣瘋：「雨」寫得越下越大

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」！醫嘆：我一眼就看出來了

「把窗戶當成門」跌出4樓！老婆婆「掛在晾衣竿上」拚命支撐

拜登稱不尋求與中國衝突　陸外交部：希望兩個大國「和平共處」

25歲千金「傳收80億聘金」甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

林志穎車禍隔2個月「陳若儀近照曝光」！　網一看超心疼：變瘦了

TOYOTA今年底新車壓軸！「大改款油電掀背」準備登場了

終於！快艇一哥雷納德即將回歸　已獲准參加5對5訓練

人妻離家出走「連劈4小王」！狂聊鹹濕拍親密❤照　老公頭頂綠炸

成旅遊熱點...小琉球交通事故多1倍　警開650紅單…這類違規最多

贊成邊境開放　柯文哲：地方政府要配合什麼講清楚

背叛交往12年演員未婚妻　塞爾提克教頭下場出爐

廣告小妹15萬粉絲團爆停更！ 突PO「暫別文」網瘋猜原因：祝福

國境將解封！20家業者未來重新上架海外突發疾病險　僅1家賠新冠

身材矮小不能等！　醫：需注意「兒童生長激素缺乏症」

三寶對決！單車姨闖紅燈　騎士逆向經過差點撞一團

大陸熱門新聞

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

薄紗女爬牆被起底　真實身分曝光

25歲千金傳收80億聘金甜嫁七匹狼少東！婚宴照流出甜炸

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

一家8口不用上班　人妻：除帶小孩就是等吃三餐

6歲男童寫作業自創「象形文」...爸一看氣瘋

陸大使聯合國發言呼籲人人得享人權

掃地機器人跑到中庭打掃　兇手竟是貓

回收孕婦尿54元／kg！專家揭原因

中共20大前夕下令軍隊改革　習近平：聚焦備戰打仗

屁孫活生生把阿嬤勒到窒息　拍攝者不救還冷笑

更多熱門

相關新聞

台東莫德納次世代雙價疫苗　9/25起陸續開打

台東莫德納次世代雙價疫苗　9/25起陸續開打

台東縣22日新增347位確診者，298名民眾戶籍或居住地分在台東、49名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案54,631人、居隔者693人。針對COVID-19確診者分流收治情況，台東縣截至9/21下午16點為止，住院收治人數為23、加強版集中檢疫所為52人、居家照護現管人數有2357人。

東洋細胞流感疫苗捐千劑　保護運動員健康

東洋細胞流感疫苗捐千劑　保護運動員健康

台東縣府9/25大禮堂開設長者疫苗接種站

台東縣府9/25大禮堂開設長者疫苗接種站

「慈濟讓台灣社會穩定祥和！」　侯友宜力挺：真的很感謝他們

「慈濟讓台灣社會穩定祥和！」　侯友宜力挺：真的很感謝他們

控陳時中瀆職　國民黨要司法檢視疫苗合約

控陳時中瀆職　國民黨要司法檢視疫苗合約

關鍵字：

新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

超級名媛「張淑娟」起底　前夫跟連家有關

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

《女大》吳依霖鏟肉39KG　神級美腿根本名模

Jennie、V又有情侶照外流！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面