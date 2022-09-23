何時恢復正常生活？陸疾控：需最後10%民眾完成疫苗接種

▲大陸呼籲要完成100%疫苗接種。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

台灣10月13日起入境防疫就將改為「0+7」；香港也傳言最快下周公布將現時「3+4」安排改為「0+7」。在大陸社交軟體上，對於大陸儘快恢復正常生活呼聲也超高。對此，大陸疾控中心指出，疫苗是結束新冠大流行的關鍵因素，需要為「最後10%」人群的疫苗接種付出努力，適時接種第二劑加強針（第四劑疫苗）。

據《財新網》報導，由中國疾控中心免疫規劃中心主任尹遵棟等人於近期在《中國疾病預防控制中心周報》發布的報告稱，「90%的中國人得到了國產疫苗的保護，除了所有疫苗都會引發的極罕見嚴重過敏反應外，沒有任何嚴重安全問題。」

不過，文章也認為，沒有一種疫苗能非常有效地阻止感染和傳播，疫苗的保護作用會隨時間推移而減弱，因此無論是哪款疫苗，都需要「通過一次或多次的強化劑量來維持保護作用」。文章認為，如果想要長久地維持這種保護效力，「幾乎可以肯定，需要在合適的時間內接種第二劑加強針。」

報告稱，目前，大陸國內90%以上人口均已接種過至少一劑新冠疫苗，通過接種疫苗來建立群體免疫是一項艱難的任務，無論是在哪類疫苗的接種推廣中，最後的10%往往都是「最難完成的」。

報告強調，這10%的人是「關鍵的應保護人群」，以老年人為主，大部分患有高血壓、糖尿病、心血管等基礎性疾病，一旦感染，面臨的危險性會更高。

文章認為，免疫規劃「需要努力惠及所有尚未接種疫苗、尚未加強接種的人」。為此，監管部門和疫苗製造商還應「努力消除懷孕期間接種疫苗的禁忌症，使孕婦能夠參加疫苗接種運動」。

最後，文章呼籲，「每個人都想回歸正常生活，接種疫苗就是最關鍵的一環。盡管完成這最後10%的新冠疫苗接種十分難達到，但這些努力是值得的。」

根據大陸國家衛健委公布的數據，截至9月21日，中國大陸累計報告接種新冠病毒疫苗已達34億3571.9萬劑次。