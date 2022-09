拜登宣告：新冠疫情大流行結束　沒人在戴口罩

▲美國總統拜登。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登(Joe Biden)接受CBS節目「60 Minutes」訪問時談及多個議題,除了再一次表達若中國入侵,美軍將捍衛台灣,也認為新冠疫情大流行已經結束,儘管仍有部分問題存在,但情況正在改變中,「如果你有注意到,沒人在戴口罩」。

“The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We’re still doing a lot of work on it. But the pandemic is over,” President Biden tells 60 Minutes in an interview in Detroit. https://t.co/7SixTE3OMT pic.twitter.com/s5fyjRpYuX