拜登宣告：新冠疫情大流行結束　沒人在戴口罩

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）接受CBS節目「60 Minutes」訪問時談及多個議題，除了再一次表達若中國入侵，美軍將捍衛台灣，也認為新冠疫情大流行已經結束，儘管仍有部分問題存在，但情況正在改變中，「如果你有注意到，沒人在戴口罩」。

“The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We’re still doing a lot of work on it. But the pandemic is over,” President Biden tells 60 Minutes in an interview in Detroit. https://t.co/7SixTE3OMT pic.twitter.com/s5fyjRpYuX — 60 Minutes (@60Minutes) September 19, 2022

拜登接受的這場訪談於美國時間18日播出。他直言，這場奪走美國100多萬條人命的新冠疫情儘管仍造成部分問題，但疫情大流行的階段已經過去。

「新冠疫情大流行已經結束（The pandemic is over）」，拜登提到，「新冠病毒仍造成一些問題，我們仍在努力因應，但大流行已經結束，如果你有注意到，沒人在戴口罩，每個人看起來似乎都很健康，所以我認為情況正在改變，也覺得這是完美的例子」。

CNN報導，美國政府目前仍把新冠疫情定義為公共衛生緊急事件（Public Health Emergency），而世界衛生組織（WHO）還是把新冠視為「國際公共衛生緊急關注事件」（PHEIC）。但世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）已於上周表示，新冠全球大流行有望結束，因為單周通報死亡人數來到2020年3月以來的新低。

另據美國約翰霍普金斯大學疫情統計，過去兩周，單日通報新增確診數約6.5萬例，幾乎每個州的疫情數字均在下降。

拜登表示，新冠疫情所造成的影響四處可見，「我想你會同意，大流行對美國民眾心理的影響是深遠的，想想這是如何改變一切的，人們對自己、對家庭、對國家、對社區的狀態，還有很多不確定性，很大的不確定性，我們失去了100萬人，因為感染新冠病毒失去100萬人。」