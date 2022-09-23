徐定禎9／24競總成立！　蔡英文賴清德將出席造勢大會力挺

▲民進黨苗栗縣長參選人徐定禎將於明(24)日上午在競選總部辦理造勢活動，總統蔡英文、副總統賴清德等黨內要角都將出席力挺。（圖／徐定禎競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

民進黨苗栗縣長參選人徐定禎將於明(24)日上午九點半，舉行競選總部成立造勢大會，總統蔡英文、副總統賴清德等黨內要角將出席力挺。徐定禎說：「總統、副總統和黨內大咖們親臨苗栗，對於苗栗隊士氣有很強的鼓舞效果，造勢活動宣傳印製的萬張邀請卡已索取一空。」

除了蔡英文、賴清德，桃園市長鄭文燦市長、民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長羅致政、立委湯蕙禎、沈發惠、賴品妤及客委會楊長鎮主委站台力挺，與鄉親一齊為徐定禎加油。蔡英文總統也將在現場授予徐定禎戰旗，勉勵徐定禎翻轉苗栗，讓苗栗改變成真!

徐定禎說，蔡英文總統及黨中央都很關心苗栗選情，苗栗政黨輪替將是台灣民主的勝利，總統、副總統和黨內大咖們親臨苗栗，對於苗栗隊士氣有很強的鼓舞效果，造勢活動宣傳印製的萬張邀請卡已索取一空，徐定禎本人也錄製廣告宣傳，安排宣傳車、電視台大街小巷家家戶戶放送外，為活動炒熱氣氛。

徐定禎強調，苗栗縣今年非常有可能翻轉，要一口氣打破國民黨72年長期執政的現狀，並期許民進黨年底勝選最重要的捷報，就是苗栗成功政黨輪替、結束國民黨執政，並且苗栗隊議員席次全壘打。

徐定禎競選總部位於頭份市中正路340號（頭份國小、頭份郵局對面），因應明天造勢活動，警方將對附近路段實施交通管制，請用路人配合。