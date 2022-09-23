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民進黨傾全國之力攻擊高虹安　柯文哲火大：被欺負到底也會反擊

▲台北市長柯文哲出席2022參與式預算論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席2022參與式預算論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安被指控博士論文涉嫌抄襲，後續還遭到民進黨追殺，民進黨團火速行文資策會，要求提供高虹安參與的所有計畫、申請出國次數等。對此，身兼黨主席的台北市長柯文哲說，傾全國之力打一個女生，實在是太過份，「有時候我們被欺負到底了，火大，也會反擊」。

針對立法院民進黨團向資策會索資，柯文哲說，今天早上有看到資料，「這傾全國之力打一個女生，實在是太過份，這哪裡是一般人可以忍受的？」

柯文哲酸，每次批評民進黨治國不怎麼樣，打選戰一流，其他事都可以放下來，然後動用整個國家機器去打一個小女生，「我是亞斯伯格症，比較耐打，一般老百姓怎麼受得了這樣用國家機器在打？」

柯文哲表示，選舉有攻防，但選舉也要符合人性，哪有說被人家欺負完全不反應？哪有那回事，「我覺得用整個國家力量修理一個女生，這不是公平的社會」。

柯文哲直言，選舉還是努力爭取人民的支持，可是他也非常清楚，這國家就不正常，選舉也沒有什麼政策辯論，每天就口水戰，有時候我們被欺負到底了，火大，也會反擊。

柯文哲說，如果媒體全部都在某一個政黨手中，你講100句話也不可能每個字都對，更何況他斷章取義再無限擴大，還是難啦。我們還是要堅強一點，然後看，我以前當年MG149也是一樣，我也領教過一次什麼叫國家力量，我們就用正確態度去努力爭取選民的支持。

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