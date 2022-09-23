陳時中民調下降！　他轟周玉蔻：勿為節目收視把台北市送給蔣萬安

▲民進黨桃園市前議員王浩宇。（資料照／記者吳世龍攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻近期因批評慈濟及起底國民黨台北市長參選人蔣萬安身世等言論引爆不少爭議，連帶牽動民進黨台北市長參選人陳時中選情。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇表示，周玉蔻讓陳時中的民調不升反降，「看得很爽的人，該煞車還是要踩，不能為了節目收視率把台北市長送給蔣萬安。」

王浩宇23日透過臉書發文表示，周玉蔻日前攻擊蔣萬安身世，讓陳時中的民調不升反降，中間選民及年輕選票持續流失，最近一週就流失約5%。幾十年的往事跟公眾事務無關的攻擊，是要怎樣替陳時中擴張選票？一般人只會覺得綠營莫名其妙。

王浩宇認為，陳時中的個性一直很溫文儒雅，外界對他的肯定也不需要透過攻擊對手身世來達成，或用八卦壓掉談政見的機會，然而周玉蔻日前攻擊蔣萬安身世，對中間選民與年輕選民的觀感是如何？「看得很爽的人，該煞車還是要踩，不能為了節目收視率把台北市長送給蔣萬安。」

對於和周玉蔻交情如何，陳時中23日則回應，自己跟周玉蔻之間，除了上節目外，私下沒有聯絡過，跟很多媒體也是在公共事務上做相關討論，並沒有私底下的交情。

▼王浩宇逆風批評周玉蔻。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

