侯友宜遭林佳龍質疑「學士跳博士很奇怪」　本人親吐9字回應了

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻與民進黨新北市長參選人林佳龍，兩人23日在廣播節目《新聞放鞭炮》上表示，新北市長侯友宜大學畢業就直接讀博士「很奇怪」，質疑他將刑事警察局資料私用變成論文，有違反學術規範疑慮。對此，侯友宜回應，一切都按照教育部的規定，選舉辦公室發言人已說明的很清楚，喊話「歡迎大家一起去檢視。」

另外，有媒體問及首場造勢活動將從三重開始，是否故意直搗綠營票倉？侯友宜則回應，「其實不論在哪個地方，我們都團結一心，為人民拚出一個好日子，所以大家逗陣走、逗陣做，讓全國民眾都能有平安的好日子。」

針對論文，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，根據當年教育部及警大規定，同等學力就可報考警大博士班，侯友宜一切都按規定，繳交送審資料，參加筆試、口試，順利取得學位，林佳龍不要只是吹牛不打草稿，「說謊前，一樣也請先打草稿，才不會變成林烏龍。」

王敏旭指出，依據教育部當年報考大學博士班同等學力認定標準，大學畢業獲有學士學位，從事與所報考系所相關工作5年以上，並提出相當於碩士論文水準之著作；或是依國家考試及格，持有及格證書，且從事與所報考系所相關工作6年以上，並提出相當於碩士論文水準之著作者，皆得以同等學力報考大學博士班。