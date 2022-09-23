快訊／張淑娟怒了！遭周玉蔻咬定是「晶華女主角」斥不實：將提告

▲ 張淑娟聲明。（圖／讀者提供）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日與國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，連日起底其身世背景，更於22日爆料蔣萬安父親蔣孝嚴23年前「晶華緋聞案」女主角就是當時的名媛張淑娟。張淑娟今天（23日）下午親發聲明駁斥，指周玉蔻與蔡玉真在民視《辣新聞》節目與臉書的不實指控，不僅毀人名節，惡意栽贜，令人無法忍受，所以決定循法律途徑，請司法機關盡速偵辦，以正視聽。

周玉蔻表示，為了查證，已聯繫當初透露此事的晶華飯店VIP訂房部經理，對方證實當時訂房的人就是張淑娟，且經過多次比對VIP貴賓房間走廊監視器拍到的女性影像，確定就是張淑娟。

接近張淑娟的友人指出，張淑娟今天知道此事，心情大受影響，對這整件事覺得憤怒、莫明其妙、無中生有，除了發聲明澄清以外，也決定下週正式提告自清。

張淑娟於23日下午發布聲明，全文如下：

本人張淑娟自25歲當選中華民國小姐至37歲結婚期間沒有鬧過任何誹聞。根據媒體指射「晶華事件」時間點1999年12月5日，當時本人在東森電視台主持2個節目「食全食美」及「大生活家」，身為公眾人物，嚴謹自律，絕無任何自損清白之事。

本人自幼在眷村長大，在華航任職期間參選中華民國小姐，從來不是名媛，也從未以名媛自居，更鮮少參與外界社交活動。自2017年2月自台塑退休之後，潛心習畫，今年取得東海美術研究所碩士學位。相關不實指控不僅毁人名節，也破壞了我多年平靜的生活。

本人素來與政治無涉，本不願隨之起舞，但周玉蔻、蔡玉真小姐在民視《辣新聞》節目與臉書對本人的不實指控，空穴來風、惡意栽贓，令人無法忍受。對於已過世的雙親，更是極大的侮辱。

因此，本人已委請安理國際法律事務所楊佳陵律師決定在近日內提告，請司法機關盡速偵辦，以正視聽。對於其他媒體與平台，若有不當轉述或引用，也將循求法律途徑解決。