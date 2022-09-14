端農業政見！陳吉仲力挺黃秀芳　打造「亞太LEADER」生機廊道　

▲農委會主委陳吉仲到彰化力挺彰化縣長參選人黃秀芳。（圖／黃秀芳競選總部提供）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天(14日)在農委會主委陳吉仲陪同下召開記者會，公布自己的農業政見，她特別提出旗艦領導級L生機廊道計畫，首先打造亞太花都中心，與田尾公路花園商圈延伸的花城綠徑、彰南有機智慧農業園區串聯成L生機廊道，成為復興彰化農業的關鍵力量。

▲彰化縣長參選人黃秀芳將打造L生機廊道產業。（圖／黃秀芳競選總部提供）

黃秀芳說，溪州公園一年只辦12天活動殊為可惜，可以大刀闊斧將該處轉型為亞太花都中心，常年展售四季花材，再將田尾公路花園商圈延伸，闢造一條串連特色民宿、餐廳與花店的花城綠徑，增加田尾花卉批發市場冷鍊設備，進軍國際花卉市場，並成立彰南智慧農業園區，提供青農進行有機農業培訓與創生，結合台中農改場擔綱農業智庫，致力新品種花卉與智慧農業技術研發與技轉。



黃秀芳表示，農改場、田尾花城綠徑、彰南農業園區與亞太花都中心所在位置，剛好連成一個L型的圖樣，表達「亞太LEADER」的意象，藉由這項旗艦領導級L生機廊道的實施，把點的經營串聯為面的集體對外行銷，不只為彰化農業注入新活力，也能對外攻城掠地，打響L生機廊道的產業及觀光量能。





黃秀芳也說她和陳吉仲都是農家子弟，深知農民的辛勞，經過農業專家及團隊的規劃，她提出「零至六」七大項的農業政見，分別是(零)農民參加職災保險零付費；(一)推動一個生機L廊道，建立亞太花都中心；(二)農機具與農業防災用塑膠布二項補助；(三)爭取設立埔心農業冷鏈物流儲運園區、彰南智慧農業產業園區與西南角農牧綠能專區等三個農業專區(四)彰化、王功、塭仔與崙尾灣等四個漁港活化；(五)青農五項重點輔導；(六)協助農民從生產技術、智慧農業研發、資金籌集到行銷精進六大作為，藉由七大項具體作為，振興彰化農業，找回農業大縣的光榮幸福感。





陳吉仲說，黃秀芳的農業政見，從讓農民免費投保農民職災保險的務實安全基礎出發，針對彰化農民全面性農業技術與行銷作為升級著手，再就田尾花卉產業提出走向亞太花都中心的亮點計畫，並針對青農輔導、四個閒置的漁港活化、冷鍊物流園區與農牧專區建置都有相當用心的規劃，農委會一定全力配合黃秀芳，為彰化農業再造與農民的生活改善盡一份心力。