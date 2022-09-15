台東縣首場特色農業旅遊場域認證說明會　今天展開

▲台東縣首場特色農業旅遊場域認證說明會今展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府於15日，在大武山生態教育館4樓會議廳舉辦首場「特色農業旅遊場域認證計畫說明會」，希望透過結合業者，建構穩定且高品質的台東農業旅遊品牌。



農業處處長許家豪指出，「特色農業旅遊場域認證」是台灣休閒農業發展協會與行政院農業委員會為強化農業旅遊發展的本質，以及符合潮流需求，加強產業主題特色呈現，提升農業旅遊特色、辨識度及市場的競爭力，共同合作推行的農業旅遊認證，是—種以農業特色為核心的旅遊評鑑制度，其認證制度過程即具強烈引導性的行動策略，藉由強化旅遊發展中的農業本質及特色，以提升其服務品質與文化品味。



台灣休閒農業發展協會秘書長游文宏提及，除了引薦現今農遊新潮流趨勢，輔以相關優良案例進行分享交流，也針對休閒農業的理念、核心價值，以及「特色農業旅遊場域認證制度」的申請認證類別、門檻、四大構面指標及申辦作業流程等重點進行說明。

除此之外，也針對通過認證的單位，未來有機會獲得的資源與協助進行介紹，例如通過認證的單位商品有機會在全台首創線上休閒農業旅遊專賣店「農遊超市」販售等，結合地方農業及文化，發展具地方特色的商家。