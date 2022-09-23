「台中房思琪」出現受害者No4　當事老師反擊：拿出證據否則提告

▲台中房思琪案再出現第4名受害者，當事老師反擊：沒證據就提告。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府日前針對黃姓老師任教過的學校發出2000多份問卷，結果1名畢業10多年的女學生回函，清楚描述黃姓狼師性侵，讓台中房思琪案增加到4人；不過，當事者黃老師發出2點聲明反擊，「性侵害」是很嚴重指控，若無實據將提告誹謗或偽證。他還強調，當初許多有教育熱忱的老師，後來因為「獵巫」、亂槍打鳥，都被學生產生懷疑，有些資深教育夥伴告訴他說，許多老師都不敢再「熱心」了。

台中市政府日前針對黃姓老師任教過的西區、北區、南屯區三所學校發出2000多份問卷，結果又出現第4名受害者，使得狼師問題愈來愈嚴重。

當事老師今天表示，如此類似的「#MeToo」情節實在聳動且駭人聽聞！這種為達政治宣傳目的，不惜違反教育「合價值性」規準，操弄媒體、缺乏獨立思考判斷的「跟風」，真是令人不恥！

他並針對整起事件發展至今，提出2點聲明，全文如下：

一、在此種套路操作下，無論是出於一時衝動、被誘導或是為報復老師的學生，有第4個甚至第40個出現都不足為奇；重要的是，請所謂的被害人提出相關事證，一起接受「行政及司法調查」！「性侵害」是很嚴重的指控，認定是非常嚴謹的，倘若毫無實據，他將委請律師追究並提告「誹謗罪」或「偽證罪」相關之法律責任，絕不寛貸！

二、最讓他感到憤慨的是，當年饒富教育熱忱的老師們不計報酬，為因應學生個別差異而進行的教育作為，多年來一直是得到家長感謝，更讓學生感動而有正向的回饋與改變的動力！而今卻為擴大「獵巫」以亂槍打鳥之姿，不斷誤導學生開始去懷疑，老師當年的「特別關愛」或「嚴格糾正」是否「不懷好意」？且扭曲為玩弄學生「純真情感」的齷齪技倆！

他難過的說，外界不但完全忘記了老師當年苦心培育的成果，還進一步鼓勵學生只要有懷疑，不必有直接證據就可去檢舉或報復，然後假藉性平之名，以一套粗劣的行政調查SOP入人於罪！ 試問此舉是否為校園性平教育之初衷？

一位資深教育夥伴告訴他說，現在許多老師都不敢再「熱心」了。