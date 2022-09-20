台中現第4名房思琪！性侵問卷爆出核彈級個案...還在追訴期內

記者游瓊華／台中報導

台中房思琪案出現重大進展！台中市政府針對黃姓狼師任教過的西區、北區、南屯區三所學校發出2000多份問卷，結果近日收到自西區國中畢業10多年的女學生回函，當中清楚描述黃姓狼師性侵，讓台中房思琪案從原本的3人增加到4人！

▲「又有資優國中畢業女學生疑遭狼爪」市府性侵問卷出現核彈級個案，台中房思琪累計4人 。（圖／資料照片）



台中市某國中黃姓校長驚爆常年性侵女學生，受害者A小姐控訴黃姓校長25年前曾任資優班班導，從國二起強迫兩人交往後開始性侵她，並以各種手段威脅、孤立，使A小姐無法脫離掌控，時間長達4年。縱使種種不堪已過了法律追訴期，A小姐仍勇敢出面舉發狼師，要求性平會擴大調查是否有其他學生受害。隨後，人本接到A女的學姐、學妹申訴，也遭受到類似案件。

之後，台中市教育局針對狼師任教過的西區、北區與南屯區三所國中，發出2053份問卷，但因為時間久遠，許多人都搬家、更改地址，導致回函率相當低。教育局長楊振昇表示，目前回收約600份問卷。

上周，教育局收到一份爆炸性回收問卷，一名自稱與A女相同、從西區國中畢業，但僅畢業10多年的女學生，自稱自己曾受到黃姓狼師性侵害，並在問卷中清楚描述過程，教育局將其列為第4個受害者，若調查屬實，時間未過法律公訴罪20年追訴期，黃姓狼師就可能逃不過司法制裁。