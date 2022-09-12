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社會 社會焦點 保障人權

遭指是狼師...黃姓校長2288字聲明反擊！搬出強尼戴普案喊冤

▲女兒淪狼師性奴5年，台中房思琪父籲盧秀燕「暫停競選腳步」怒轟此作法 。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中一名資優黃姓校長遭指控是狼師，沉默近一個月，發出2288字聲明為自己平反。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

「台中房思琪案」震驚教育圈，遭指控是狼師的資優黃姓校長沉默多時，首度發聲，發出2288字為自己平反，反擊民代、網友以及學生，直言「沉默」換來的永遠沒有是非正義，而是無止境的抹黑屈辱、獵巫虛構與政治追殺。黃師還以好萊塢男星強尼戴普與前妻安柏赫德判決為例，強尼戴普在6年後洗刷冤屈，暗訴自己委屈。

黃姓校長稱，38年來沒有華屋財富，只剩下與校園同氣息，與學生同旋律的美好回憶，一直以最「真誠」的情感與最「雞婆」的用心，認真對待每一位學生，珍惜共同擁有的緣份，教學方式絕對可受公評。但令人痛心的是：在一連串沒有任何證據的指控與獵巫下，竟然將過去原本被感恩、被羨慕、甚至被歌頌的師生情誼與雋永回憶，扭曲為齷齪下流、骯髒低級、甚至見不得人的勾當，並以此博取社會大眾之同情，將他打入萬丈深淵。

▲黃姓校長提出對話截圖證明自己早在被投訴前就已提出退休。（圖／民眾提供）

▲黃姓校長提出對話截圖證明自己早在被投訴前就已提出退休。（圖／民眾提供）

黃姓校長指出，當初選擇「沉默」，是希望事件不因有心人製造輿論情緒而失焦，回歸正當調查程序。未料某些民代與某些民間團體裡應外合，藉此蹭選舉聲量，在沒有任何證據下捕風捉影、刻意擴大案情，透過網路新聞與流言蜚語鋪天蓋地，挑起社會仇恨情緒，甚至在臉書上公布住家住址並糾眾觀看「砍殺黃某」的恐嚇訊息，讓他與家人生命遭到嚴重威脅，他已報警處理。

黃姓校長也提到，之前因人生規劃，早於今年4月6日即向教育局長提出退休申請，並非有心人士所誤傳是因為「逃避本案」而提前申退，且多位學生包括事件申請調查人A女的同班同學得知後，本來還打算辦小型聚會歡送。沒想到4月下旬接獲告知遭在20多年前的學生指控當年「利用權勢性騷、性侵」。

▲黃姓校長指，網友公布其住家住址並糾眾觀看「砍殺黃某」的恐嚇訊息，讓他心生恐懼已經報警。（圖／民眾提供）

▲黃姓校長指，網友公布其住家住址並糾眾觀看「砍殺黃某」的恐嚇訊息，讓他心生恐懼已經報警。（圖／民眾提供）

黃姓校長不滿，他配合市府調查留職停薪暫緩退休，也配合性平會調查，選擇沉默。然而A女沒等到調查程序完成，8月17日就經由人本基金會召開記者會，之後藉由政治力介入，透過媒體不斷放送毫無任何證據之訊息、號召連署獵巫、形塑輿論風向，企圖影響調查結果，結果尚未出爐前即已將他一世清譽摧毀殆盡 。

黃姓校長直言，自己成了選舉期間政治惡鬥的工具，淪為政壇的「祭品」，即使他提出A女與其證人指控多處不合理，且請求約談黃某家人、同事、學生等人，性平會調查委員竟一概未予詳查即主觀認定：有「單獨接送、課輔」，更誇張的是直接被推論至有「性騷擾、性侵害之事實」，旋逕由教育局發布新聞表示A女所有指控屬實。

黃姓校長也提到，這套經由民意代表召開記者會、網路串聯煽動輿情，未審先判的「SOP」，永遠比COVID-19病毒傳播更快、更毒，更呼籲不論某些團體或民代「製造」了5位、甚至50位「受害者」，請提出明確的證據，站出來一起接受「司法調查」的檢驗。

▲遭指控是狼師的黃姓校長聲明稿全文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遭指控是狼師的黃姓校長聲明稿全文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遭指控是狼師的黃姓校長聲明稿全文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遭指控是狼師的黃姓校長聲明稿全文。（圖／記者游瓊華翻攝）

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