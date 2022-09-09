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社會 社會焦點 保障人權

台中房思琪案！教育局問卷結果曝光　30學生回覆「有聽說」

▲▼ 。（圖／資料照）

▲被害者A女勇敢挺身而出控訴曾遭師長狼爪。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

「台中房思琪」一案震驚社會，台中市性別評議委員會對涉案人黃姓狼師祭出重罰，「解聘、永不錄用、沒有退休金」。近期為找出潛在被害者，教育局針對黃男任教過的3所國中小學生發出2000多份問卷，但只有極少數回覆，且內容僅止於「有聽說類似事件」，調查進度遇到困境。

台中市黃姓校長25年前疑似性侵女學生案，女學生A女隱忍25年後挺身而出控訴狼師「權勢性侵」，新聞曝光在教育圈掀起風暴，宛如房思琪翻版。台中市政府日前公布性平會審議調查小組報告，經過審查，性平會同意調查報告及懲處決議「黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金」。

為釐清近30年來是否有其他受害者，教育局以「台中市政府教育局調查疑似校園性侵害及校園性騷擾事件」發出2045份問卷，直接針對「學期間是否遭到某位教師的性騷擾或性侵害情況」、「是否知道有同學遭某教師性騷擾或性侵害的情況」等問題進行調查。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼教育局針對黃師過去近30年任教過的學生發出問卷。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

事後，回收的問卷中僅有30多份提及「有聽說」，但由於時空背景太過久遠，無法具體描述被害學生的狀況，致使調查進度受阻。

外界部份人士認為，教育局日前性平會決議將狼師解聘僅是口頭說說，未必會執行；教育局9日表示，針對本案，不因時間放棄追查，一定盡最大努力追究到底，但強調此案發生在25年前，調查信是發現潛在受害者的方式之一，教育局也提供狼師專線及檢舉信箱，多元管道蒐集資料。教育局持續呼籲有類似經歷者勇敢站出來檢舉，將加害者繩之以法，彰顯這個社會的公平正義。

教育局強調，目前程序已走到將日前決議發送給申訴人及申訴人學校，經校方核定回報教育局後，最快下周一就會正式將黃姓教師解聘。

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