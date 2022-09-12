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社會 社會焦點 保障人權

遭控將「房思琪們」當性奴　狼師怒了：當年沒將學生們教好

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲台中一名A女出面指控一位黃姓校長是狼師，並公布黃師曾寫的信件，黃師發出聲明反擊，並稱遺憾、當年沒將學生們教好！（圖／人本基金會提供）

記者游瓊華／台中報導

「台中房思琪」案黃姓校長遭女學生指控權勢性侵，事後協助女學生的人本教育基金會又接獲女學生的學姐、學妹投訴遭遇類似情況。黃姓校長沉默近一個月後發出千字聲明為自己平反，也提到自己任教職一直以最「真誠」的情感與最「雞婆」的用心對待學生，原本被羨慕、歌頌的師生情誼卻被扭曲，把他打入萬丈深淵，直言「很遺憾 ！我當年沒有將學生們教好！」

黃姓校長指出，自己擔任導師20年，不僅在課業輔導，生活輔導上也從不放棄任何一位學生，只要是能有機會幫助學生，即使畢業多年也一定盡力而為，不論是轉系、選科、留學，甚至感情困擾等不勝枚舉，所以歷屆學生多人也經常與本人保持融洽互動。

黃姓校長在聲明中感嘆，「很遺憾 ！我當年沒有將學生們教好！」直言38年來沒有華屋財富，只剩下與校園同氣息，與學生同旋律的美好回憶，一直以最「真誠」的情感與最「雞婆」的用心，認真對待每一位學生，珍惜共同擁有的緣份，對於自己的教學方式絕對可受公評。

▲資優班導師是狼！國二女遭性侵，「台中房思琪」忍25年怒提申訴。（圖／記者游瓊華攝、人本提供）

▲黃姓校長曾寫情書給A女。（圖／人本提供）

黃姓校長也提到，在一連串沒有任何證據的指控與獵巫下，竟然將過去原本被感恩、被羨慕、甚至被歌頌的師生情誼與雋永回憶，扭曲為齷齪下流、骯髒低級、甚至見不得人的勾當，並以此博取社會大眾之同情，將他打入萬丈深淵，令人相當痛心。

聲明最後，黃姓校長感謝親友們的關愛與支持，妻子與女兒，還有學生與家長的信任與的協助，也表示，始終相信：「在那遙遠的地方，一切虔誠，終必相遇。」

▲遭指控是狼師的黃姓校長聲明稿全文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼遭指控是狼師的黃姓校長聲明稿全文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遭指控是狼師的黃姓校長聲明稿全文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遭指控是狼師的黃姓校長聲明稿全文。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲遭指控是狼師的黃姓校長聲明稿全文。（圖／記者游瓊華翻攝）

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關鍵字：

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