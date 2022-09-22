雲林縣府爭取民間救難團保加倍　比照義消！平安險理賠最高520萬

▲消防署與雲林消防局執行「強化災害防救志工協勤量能中程計畫」，今日為雲林轄屬災害防救團體送上備勤所需物資。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

消防署與雲林縣消防局感謝災害防救團體、守護人民生命財產安全，今（22）日為雲林轄屬災害防救團體送上備勤所需物資。中央自2022年至2027年執行「強化災害防救志工協勤量能中程計畫」，中央與雲縣府共集867萬元預算推動縣市災害防救團體增加設備、辦理複合式專業訓練等，保障、照顧民間救難團體成員。

雲林縣消防局說明，2022年依雲林縣災害防救團體，雲林縣特種搜救協會、雲林縣水上救生協會、紅十字會雲林救難大隊等需求，採購救生板與救護類包含抽氣式固定護木、攜帶式三合一氧氣組、長背板以及圓盤切割機、多功能繩索救援器、發電機、無線電對講機等裝備採購金額總計93萬8千元。

▲消防署與雲林消防局執行「強化災害防救志工協勤量能中程計畫」，今日為雲林轄屬災害防救團體送上備勤所需物資。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局表示，另外雲林縣政府每年均編列民間救難團體意外保險預算，在縣府努力之下，2022年民間救難團體的因公意外平安保險理賠由260萬提升為520萬元，比照雲林縣義消額度，彰顯出對於民力團體的重視與愛護。

消防局指出，除此之外， 10月13日雲林縣災害防救團體共計30名，將前往消防署訓練中心參與水域複合式專業訓練，以提升災害防救志工防救災能力，展現平時訓練教育成果，強化團隊合作及專業救災技能與能量，政府部門、民防團體持續以建構「安穩、安全、祥和」家園為目標，強化救災整備措施，以確保防救災效能。

▲消防署與雲林消防局執行「強化災害防救志工協勤量能中程計畫」，今日為雲林轄屬災害防救團體送上備勤所需物資。（圖／記者蔡佩旻攝）

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