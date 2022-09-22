　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女學生過斑馬線遭撞卡車底！驚悚影片曝　一張照還原「A柱死角」

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名女學上學途中穿越斑馬線時遭到左方直行車撞擊，熱心路人將畫面上傳至網路引起網友討論。事後警方也調查，發現雙方均無交通違規情事，駕駛聲稱因視線死角、沒看到女學生才撞上，所幸當時車速不快，女學生並無大礙。

▲女學生小綠人直行被撞　一張照片還原「A柱死角」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲女學生過斑馬線的時後遭左轉的貨車撞上，還好除了手腳輕傷並無大礙。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

網友在臉書「新竹爆料公社」PO出影片表示，21日早上在新竹市光復路與關新路附近，目擊女學生被撞，但疑惑的是，「這貨車車速跟距離，如果有看到，應該是來得及剎車反應，同學穿越馬路時也沒注意到左方來車」、「大貨車司機開過來時不知道為什麼沒看到人？」並表示希望同學能平安。

女學生向警方表示，自己看見小綠人(交通號誌)才開始穿越斑馬線。警方調閱監視器發現，當時白色貨車從關新路於綠燈號誌時左轉光復路往竹東方向，因此雙方皆無違反交通號誌情事。

貨車駕駛向警方表示，左轉後因視線死角沒看到女學生，等到發現時已經撞上了。女學生被卡在車底，脫困後除了僅手腳輕傷並無大礙。貨車駕駛酒測值為0，雙方都算有驚無險。

▲女學生小綠人直行被撞　一張照片還原「A柱死角」。（圖／翻攝新竹爆料公社）

▲女學生向警方表示，自己是看到小綠人號誌後才開始穿越斑馬線。

▲女學生小綠人直行被撞　一張照片還原「A柱死角」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼司機也向警方表示，左轉後因死角沒第一時間發現女學生，等到發現時已經撞上了。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲女學生小綠人直行被撞　一張照片還原「A柱死角」。（圖／記者陳凱力翻攝）

►道歉挨批沒誠意　高虹安再回應：別像小學生！講不贏論文就改吵態度

►中華大、學生會「欣然接受高虹安道歉」　網友：這麼容易被摸頭

►6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘

►中華大學「CP值奪冠」遭出征　學校「算給大家看」喊衰說話了

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
烏東小鎮「天降火雨」恐怖畫面曝！　2千度高溫可蝕骨
嗆高虹安補習不是學霸！「四叉貓1行為」宅神笑了：提油救火
廖老大加盟店發聲！　砲翻這些人：敢來店就買1送1
高虹安強到像鬼？PTT點名1人「才應封神」　論文引用破9萬7
韓12強投手驚爆霸凌！　來台灣訓練「性侵學弟」
女學生走斑馬線遭撞卡車底！　驚悚影片曝
快訊／疫情兩週後上升？　王必勝「再觀察」：不排除0+7延後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拆窗闖北市議員服務處偷3千元　慣竊怨不給交保：我40年才犯69件

可惡！彰化小兄妹捐款破千萬　假正妹冒議員助理帳號騙善心

妻一天奪命連環叩103次！行蹤也要拍照報備　夫崩潰求離法官不准

三重警抓錯人案外案！觀戰男也挨揍提告　警供影片還原：無疏失

女學生過斑馬線遭撞卡車底！驚悚影片曝　一張照還原「A柱死角」

退伍遭同梯出賣！到柬埔寨打工遭囚　他越洋求救助警抓3人蛇

台東民眾上山採藥失聯　13救難員搜山3天2夜...男已自行脫困下山

女友搬離拒聯絡…他怒盜帳號3天狂點6萬元外送　腦衝下場曝

桃園聯結車追撞15輛大小車！5人受傷　駕駛驚魂：剎車失靈

難忍嘴饞超商偷「小潘鳳梨酥」　想起醫警告勿吃甜食...整盒扔了

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

拆窗闖北市議員服務處偷3千元　慣竊怨不給交保：我40年才犯69件

可惡！彰化小兄妹捐款破千萬　假正妹冒議員助理帳號騙善心

妻一天奪命連環叩103次！行蹤也要拍照報備　夫崩潰求離法官不准

三重警抓錯人案外案！觀戰男也挨揍提告　警供影片還原：無疏失

女學生過斑馬線遭撞卡車底！驚悚影片曝　一張照還原「A柱死角」

退伍遭同梯出賣！到柬埔寨打工遭囚　他越洋求救助警抓3人蛇

台東民眾上山採藥失聯　13救難員搜山3天2夜...男已自行脫困下山

女友搬離拒聯絡…他怒盜帳號3天狂點6萬元外送　腦衝下場曝

桃園聯結車追撞15輛大小車！5人受傷　駕駛驚魂：剎車失靈

難忍嘴饞超商偷「小潘鳳梨酥」　想起醫警告勿吃甜食...整盒扔了

謝京穎「後台飛吻捶胸」許仁杰！情人節曖昧文曝光　網驚：覺得誇張

強震衝擊農產業！花蓮爭取專案補助　陳吉仲勘災有問有答

極簡控愛牌peter Wu黑白大片「致敬台北」　秋冬丹寧、防水外套用直覺穿衣

拆窗闖北市議員服務處偷3千元　慣竊怨不給交保：我40年才犯69件

根本沒破冰！哈利梅根搬到美國　威廉凱特「暗中鬆口氣」原因曝

挑戰「30轟、200三振」聯盟第一人之前　大谷翔平先休兵待命

可惡！彰化小兄妹捐款破千萬　假正妹冒議員助理帳號騙善心

台鋼雄鷹再添日本國家隊級外援！河野德良出任國際顧問

拿民防預算綁樁？　台灣基進揭「這3縣市」訓練費佔比不到1成

《毒梟聖徒》監獄全是真實犯人出演！　影帝驚呆：難怪演技這麼好

女星「床邊男友視角」邪惡曝光　只穿內衣...頂雪乳翹臀辣爆

社會熱門新聞

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

即／新北警爆打無辜男　2警將記過、所長2申誡

妙齡女海邊「全裸拍寫真」48秒片瘋傳　律師說話了

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

和美小兄妹激發全台愛心　專戶善款爆量今關閉

南二監囂張接風嗆警　帶頭小弟起底

人妻受不了「員工旅遊要帶婆婆」！訴離敗訴

不爽媳婦！婆婆剪爛「孫女2件洋裝」塞火龍果染色

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

不滿被說傳「私密照」　許藍方告學長妻結果曝

「建設富二代」駕駛特斯拉撞死騎士！爸爸出面道歉了

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！結局超展開

金山平房倉庫大火　一家六口驚險逃生

更多熱門

相關新聞

會勘新竹棒球場「撿2大桶石頭」！網酸12億天堂路

會勘新竹棒球場「撿2大桶石頭」！網酸12億天堂路

12億新竹棒球場風光重啟，卻接連爆出球員因場地問題受傷、設施遭球迷詬病等負評，其中傷勢最嚴重的是富邦悍將隊外野手林哲瑄，撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，約需8個月恢復，然而，有網友貼出在棒球場檢到的石頭，竟然有兩大桶，貼文掀起討論。

怒警6:20登門！他控居隔「像戴電子腳鐐」　網反噓爆

怒警6:20登門！他控居隔「像戴電子腳鐐」　網反噓爆

新竹網友「聖稜線」接力　3月覆雪超罕見

新竹網友「聖稜線」接力　3月覆雪超罕見

竹北遠百試營運　網驚：沒在怕疫情？

竹北遠百試營運　網驚：沒在怕疫情？

炸油條被流彈波及　新竹人憂慶記成名產

炸油條被流彈波及　新竹人憂慶記成名產

關鍵字：

新竹爆料公社

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

《全明星4》訓練出意外！

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

論文風波一鬧　PTT驚：高虹安強到跟鬼一樣

「最不記仇」星座Top 3

Sandy懷孕早洩端倪！黃子佼：難怪

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面