女學生過斑馬線遭撞卡車底！驚悚影片曝　一張照還原「A柱死角」

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名女學上學途中穿越斑馬線時遭到左方直行車撞擊，熱心路人將畫面上傳至網路引起網友討論。事後警方也調查，發現雙方均無交通違規情事，駕駛聲稱因視線死角、沒看到女學生才撞上，所幸當時車速不快，女學生並無大礙。

▲女學生過斑馬線的時後遭左轉的貨車撞上，還好除了手腳輕傷並無大礙。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

網友在臉書「新竹爆料公社」PO出影片表示，21日早上在新竹市光復路與關新路附近，目擊女學生被撞，但疑惑的是，「這貨車車速跟距離，如果有看到，應該是來得及剎車反應，同學穿越馬路時也沒注意到左方來車」、「大貨車司機開過來時不知道為什麼沒看到人？」並表示希望同學能平安。

女學生向警方表示，自己看見小綠人(交通號誌)才開始穿越斑馬線。警方調閱監視器發現，當時白色貨車從關新路於綠燈號誌時左轉光復路往竹東方向，因此雙方皆無違反交通號誌情事。

貨車駕駛向警方表示，左轉後因視線死角沒看到女學生，等到發現時已經撞上了。女學生被卡在車底，脫困後除了僅手腳輕傷並無大礙。貨車駕駛酒測值為0，雙方都算有驚無險。

▲女學生向警方表示，自己是看到小綠人號誌後才開始穿越斑馬線。

▲▼司機也向警方表示，左轉後因死角沒第一時間發現女學生，等到發現時已經撞上了。（圖／記者陳凱力翻攝）

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