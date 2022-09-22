快訊／疫情兩週後上升？　王必勝稱「再觀察」：不排除0+7延後

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝出席22日行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者詹宜庭／台北報導

衛福部22日行政院會陳報「邊境穩健解封 邁向正常生活」報告時表示，國人引頸期盼的入境「0+7」政策有望在10月13日前開放。然而有媒體問及，若疫情兩週後上升，是否仍會實施「0+7」政策？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝對此回應，若疫情兩週後有重大反覆現象，不排除「0+7」政策延後。

王必勝表示，根據推估模型還有實際數字來看，疫情高峰很可能在上週，這週確診數雖然沒有上週多，但數字是十分接近。另外，這週二、三、四都比上週同一天下降，但下降幅度並沒有很大；因此，趨勢看起來雖然是要往下，但還是要再觀察一週時間看往下幅度有多大，「如此情況之下我們會比較審慎地去評估疫情，至於說疫情如果比較重大反覆，當然也不排除將0+7政策延後。」

衛福部說明，「0+7」政策有望在10月13日前開放，同時因為邊境管制放鬆，入境居家檢疫的「口罩令」也有望鬆綁。自9月29日起提升入境總量至每週6萬人次，恢復各國互惠免簽證；至於入境管制部分，取消入境採集深喉唾液PCR檢測，改發放4劑快篩，現階段仍以3天檢疫加上4天自主防疫為主，隔離處所採1人1室。