中華大學「CP值奪冠」遭出征　學校「算給大家看」喊衰說話了

▲中華大學今日公布昨日聲明稿提到的CP值計算方式。（圖／中華大學提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安日前在記者會上，因自稱「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水」挨轟。事後高虹安道歉，中華大學也表示欣然接受，未料，中華大學又因聲明稿中的一句話，再次引發話題，對此，學校也再次做出回應。

21日高虹安數次道歉後，中華大學傍晚也發出聲明稿，表示接受道歉，其中一段「根據本校統計資料，若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，4年來都排名第一」卻引來大批網友嘲諷。

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▲▼網頁中提到CP值計算方式及參考資料來源。

對於「CP值公式」中華大學今天也做出回應，表示「CP值第一」的說法是根據「2022 中華大學資訊工程系 資料探勘實驗室」製作網頁中，「升大學職涯型 落點分析」所得結果。

網頁指出，「校系CP值分析方法」的資料來源為： 104升學就業地圖-系友薪資行情，薪資資料更新時間： 2022年7月12日，以及去年指考分數( 大學考試入學分發委員會官網)。

其中「平均薪資計算」是將(薪資級距x該級距人數百分比)加總。平均分數計算：最低錄取分數/採計科目加權總計。「CP值計算」則是將平均薪資及平均分數正規化，C=平均薪資之百分比排名(百分位數)、P=平均分數之百分比排名(百分位數)，因此「CP = 薪資百分比排名(C) - 分數百分比排名(P)」

舉例:107學年度 台灣大學資訊工程系，在1138個校系當中，平均薪資勝過1112個校系：C=1112/1138=97.72%，平均分數勝過1115個校系: P=1115/1138=97.98%，CP = 97.72 - 97.98 = -0.26

網頁中，使用者可根據自己就讀的科系點選查詢，頁面中提供：工程學群、資訊學群、管理學群、財經學群、建築設計學群、外語學群、數理化學群、醫藥衛生學群、生命科學學群、生物資源學群、地球環境學群、藝術學群、社會心理學群、大眾傳播學群、文史哲學群、教育學群、法政學群、遊憩運動學群共18個學群。

▲其中台灣大學昆蟲學系僅在生物資源學群評比中獲得第7排名。

一起參與評比的有元智大學、淡江大學、輔仁大學、大葉大學、文化大學、大同大學、實踐大學、靜宜大學、真理大學、東海大學、銘傳大學、台北醫學大學、高雄醫學大學、中國醫藥大學、慈濟大學、國立陽明大學、義守大學、銘傳大學、長榮大學、國立台灣大學、國立嘉義大學、國立中興大學、國立臺灣海洋大學、國立聯合大學、逢甲大學、國立成功大學、國立中央大學、世新大學、國立台中教育大學、國立台東大學、國立台北教育大學、國立台灣體育運動大學，共31所大學，其中包含11所國立大學，甚至北醫、高醫、中醫大等名校。

頁面中將不同學校的相關學群相做比較，因此可能也出現同樣一個頁面中，有同校多個科系一同評比，其中中華大學在工程學群、資訊學群、藝術學群3項評比中獲得第一。

令人意外的是，台灣大學昆蟲學系僅在生物資源學群評比中排名第7，第1名至第6名分別為：中國文化大學園藝暨生物技術學系、中國文化大學動物科學系、長榮大學環境與食品安全檢驗、中國文化大學森林暨自然保育學系、東海大學生命科學系、東海大學食品科學系。

中華大學今日也回應，「聲明稿的第二點聲明，是希望勉勵同學不要妄自菲薄」，未料反而引起軒然大波，再次讓學校成為眾矢之的。

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