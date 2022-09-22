三重警抓錯人案外案！觀戰男也挨揍提告　警供影片還原：無疏失

▲劉男赴三重警分局控告警方。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重警方20日晚間9點多，便衣警察埋伏等通緝犯，沒想到抓錯人！2警與無辜黃姓男子發生扭打，黃男掛彩，一旁39歲劉姓鄰居事發當下在現場大聲嚷嚷觀戰，被父親抱住制止，劉男出腿狠踹父親，一旁警察看不下去壓制劉男，劉男今（22）日前往三重分局對員警提告傷害、強制、妨害自由3罪；三重警方表示，警方無行政疏失，民眾也有提告權利，因此依法受理。

劉男今日在朋友的陪同下到三重警分局督察組作筆錄，他手腳多處包著紗布、氣憤難平說，他被警察打，今天特別到警局來告警察，提告傷害、強制以及妨害自由，一切交由司法辦理。

▲劉男手腳多處包著紗布赴三重警分局控告警方。（圖／記者戴上容攝）

三重警方解釋，同一地區有2起事件，一起是永福所警員在壓制黃男，另一邊是39歲劉男當時與父親(73歲)發生衝突，劉父因此報警請警方到場。

▲劉男事發當下赤裸上半身觀戰。（圖／三重警提供）

劉男當時赤裸上半身，在旁大聲質疑便衣警身分，他的父親在旁勸阻並上前抱住劉男，未料劉男情緒更加激動，甚至出腳踹老父，自己倒地，員警看不下去，才上前制止行為。警方強調，針對劉男案件，整體無行政疏失，另民眾有提告的權力，因此依法受理。