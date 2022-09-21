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6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘

▲6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘。（圖／翻攝中華大學學生會粉專）

▲高虹安失言風波在中華大學學生會粉專引起熱烈討論。（圖／翻攝中華大學學生會粉專，下同）

記者陳凱力／新竹報導

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安昨天在記者會因「中華大學夜間部」失言風波引起「戰校」效應。高虹安原定10月6日受邀前往中華大學演講行程，只是校內還沒反應，校外戰成一團，尤其學生會粉專，光單一篇貼文下就引來3000多則留言，目前仍持續增加，比起她23篇論文共6740次引用數還要驚人，堪稱另類話題女王。

高虹安「中華大學夜間部」言論引起討論後，立刻被網友找出10月6日即將受邀到中華大學演講的活動行程，網友不滿高虹安「戰學歷」，紛紛到中華大學學生會粉專下留言，截至今日午間，留言超過3000則、轉貼分享700多次。

▲6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘。（圖／翻攝中華大學學生會粉專）

▲高虹安在中華大學學生會粉專下，單篇貼文引起超過3000則留言討論，吸睛程度超越23篇論文共6740次的引用。

網友紛紛開酸「真心換絕情」、「先朝聖，中華大學一定要邀請一個瞧不起中華大學的立委喔」、「中華大學直到今天才聽到高虹安的真心話」、「找個看不起自己的來演講，這間學校真的很勵志，大推」、「貴校真滴M」、「請貴校準備好跪墊，不是像什麼中華大學夜間部的台大高級人要來了。」

網友砲火猛烈，對於高虹安言論的不滿幾乎轉嫁到學生會粉專下，質疑學生會「這種活動不用取消？讓人家侵門踏戶來糟蹋你中華大學？」、「學生會確定要找一個看不起你們的人來講話給你們聽？」、「這場活動沒取消的話，活該被人看不起」、「人家都瞧不起你們了，還要邀請嗎？有骨氣一點」。

▲6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘。（圖／翻攝中華大學學生會粉專）

▲▼失言風波引起網友討論。

▲6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘。（圖／翻攝中華大學學生會粉專）

其中，還有不少網友表示「『我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼中華大學夜間部，才要去做台大碩士灌水』希望高虹安可以在中華大學用同樣語氣再講一次，好期待。」

不過，網路與現實世界似乎不同，據校內師生透露，高虹安的失言，並未對學生造成什麼反應，原因在於學生們長期對政治無感，甚至有許多人不知道學校被政治人物拿出來「說嘴」，觀察最跳腳的族群，除了本身對政治熱衷的網友外，就是中華大學的「一般畢業生」。

這名不願具名的校內人士表示，在職生在職場上已有一定的身分地位或職務，甚至有些人還會繼續尋求更知名、更有影響力的學校「深造」，中華大學的評價如何對他們並不構成影響。

而一般生尤其是年輕畢業生則相反，他們還需要用這張文憑找工作、社交，但受政治人物的影響，他們才是最大受害人。

▲6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘。（圖／翻攝中華大學學生會粉專）

▲▼校內人士觀察，這連續幾波的輿論，師生表現都很平靜，反倒是校外以及畢業校友們比較激動。

▲6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘。（圖／翻攝中華大學學生會粉專）

▲6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘。（圖／翻攝中華大學學生會粉專）

▲6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘。（圖／翻攝中華大學學生會粉專）

▲6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘。（圖／翻攝中華大學學生會粉專）

▲6740引用數被輾壓！高虹安單篇討論酸破表　他點出這群人最慘。（圖／翻攝中華大學學生會粉專）

►颱風樹精出沒！整排格子只砸他　全新E款賓士臨停一晚慘噴20萬

►道歉挨批沒誠意　高虹安再回應：別像小學生！講不贏論文就改吵態度

►高虹安中華大演講恐生變　前講師嗆：台大很優秀但別消遣別人

►「中華大學夜間部」惹議...高虹安演講怎麼辦？　學生會長說話了

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

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