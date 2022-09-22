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社會 社會焦點 保障人權

2警壓制幹譙騎士　學姐挨酸幫不上忙還搞笑騎背！警還原真相

記者沈繼昌 、翁子皓／桃園報導

35歲騎士彭男昨(21)日騎車，紅燈左轉逆向行駛約200公尺，被警方示意停車受檢，但他卻視若無睹，直到行經中壢區莊敬路與永福路時因遇紅燈才遭警方攔查，不料他見警方要開罰單，情緒失控，並對員警辱罵三字經，員警騎在他身上將他壓制，以現行犯將他制伏逮捕，依妨害公務罪嫌移送法辦。

嗆聲男遭警方壓制，一旁學姐騎背動作，讓網友笑翻。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

▲嗆聲男遭警方壓制，一旁學姐騎背動作，讓網友笑翻。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

彭男被壓制的過程被路人拍下，放上臉書社團「爆料公社」，從影片中可以看到王姓勇警騎在彭男身上，死命地壓制他，一旁的女警卻好像不知如何是好，當王警壓制彭男時，她只是把手壓在制伏歹徒的員警身上，試圖增加壓制力道，還一度重心不穩，騎到前方王警的身上。網友見到影片紛紛表示「學姐！如果幫不上忙的話妳旁邊叫支援就好！」、「女警真的搞笑」。

對此中壢警分局自強派出所表示，兩名員警昨(21)日18時40分許巡邏，行經中壢區永福路與榮安十三街口時，見彭男紅燈左轉逆向行駛，鳴笛示警要對方停車攔查，但彭男拒檢不停，最後因等紅燈才被警方攔截，警方要開他罰單，沒想到彭男竟然情緒失控，對警方咆嘯「違規是怎樣啦？」、「趕快開啦！馬上給我開！」、「你以為派出所很大是嗎？」，還怒罵「XX娘！」，警方嘗試制止他，卻遭彭男奮力抵抗，為避免情勢失控，呼叫警力，並將他壓制，以現行犯將他逮捕，依妨害公務罪嫌移送法辦。

嗆聲男遭警方壓制，一旁學姐騎背動作，讓網友笑翻。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

警方也還原當日壓制的情況，當時王姓警員騎在彭男身上，方姓女警在旁呼叫支援，後來彭男揮拳毆打王姓警員的頭，女警見狀以手去壓住彭男的手，保護男同事的安全，絕非像網友所說，女警毫無作為。警方還指出，壓制過程中，彭男以手揮拳毆打王姓警員臉部還勒他頸，方姓女警也因協助逮捕時手腕有撕裂傷必須縫合 ，彭嫌身上也有些擦傷。

嗆聲男遭警方壓制，一旁學姐騎背動作，讓網友笑翻。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

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