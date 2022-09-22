被控偷吃人夫判賠正宮50萬　許藍方認了這動作...不上訴原因曝

記者黃哲民／台北報導

「最美性學博士」許藍方去年（2021年）被《鏡週刊》踢爆與已婚醫師學長康鈞尉有曖昧，她不願被貼上「小三」標籤，上網PO文指稱報導不實，《鏡週刊》認為商譽受損，提告要求許藍方賠償10萬元、移除貼文並刊登澄清聲明，台北地院今開庭進行最後言詞辯論，許藍方堅稱與康男的對話內容遭斷章取義，《鏡週刊》委任律師強調：「我們沒有不實報導！」法官諭知本案訂於下月（10月）21日下午5點宣判。

▲「最美性學博士」許藍方（中）陷小三疑雲，先前被判賠正宮50萬元不上訴已確定，她今為另案出庭，親口說出原因。（圖／記者黃哲民攝）

許藍方今上午到北院出庭，律師臚列《鏡週刊》指稱許藍方和康鈞尉鹹濕對話跟2人傳訊對話的原文對照，並引用康鈞尉另案證稱許藍方沒提供任何「私密照」的證詞，試圖證明許、康對話內容遭媒體斷章取義，但法官質疑許藍方有遲誤提出防禦方法之嫌，抗辯內容也超出雙方整理爭點所限縮的範圍。

▲「最美性學博士」許藍方批《鏡週刊》報導不實，反遭提告求償10萬元，她到台北地院辯論終結後離開，低調不受訪，她的律師曾耀賢代為解說。（圖／記者黃哲民攝）

許藍方表示，和前1任律師沒充分溝通，重新委任律師才得以確認答辯方向，許藍方現在委任的律師曾耀賢表示，絕無延滯訴訟的意圖，請法官和原告體諒許藍方不懂法律。

《鏡週刊》委任律師林柏仰不買帳，不同意追加許藍方今天所提超出範圍的答辯內容，並反擊許藍方若認為自己和康鈞尉的對話被扭曲，理應對使用同一份對話內容為證據、判她須賠償康鈞尉妻子劉友臻50萬元的另案判決提起上訴，但許藍方沒上訴、另案判賠已確定，許藍方卻在本案爭執證據的真實性，可見企圖延滯訴訟。

許藍方因本件緋聞報導衍生多起訴訟，其中1件是她告劉友臻涉嫌妨害名譽案，台北地檢署正好在今天開庭前公告不起訴劉友臻。許藍方順勢當庭指出，檢方不起訴劉友臻的理由，是認為媒體報導自行解讀相關圖片與訊息，包括所謂的「裸照」，都是記者自己寫的，跟劉無關，而她在本案爭執的，就是她跟康男的對話內容被斷章取義。

▲醫師劉友臻（左）告許藍方求償，曾和醫師丈夫康鈞尉（右）一起到台北地院出庭。（資料照／記者黃哲民攝）

許藍方聲稱，沒有上訴被判賠劉友臻50萬元一案，是因為她跟康鈞尉互傳訊息的「舉動」，被認為侵害劉友臻的配偶權，她不否認有這樣的「舉動」，加上若提上訴，又要花1筆律師費、至少打官司1年，還會被媒體持續報導，將耗費太多訴訟與社會資源，所以放棄上訴，「這跟本案是兩回事」。

《鏡週刊》委任律師不服，強調：「我們沒有不實報導！」對於法官再次詢問雙方有無調解意願，《鏡週刊》委任律師直接表明：「沒有！」許藍方答稱：「尊重對方。」法官諭知辯論終結，下月（10月）21日下午5點宣判。許藍方開完庭沒有停步受訪，被問到是否會對劉友臻不起訴處分聲請再議，她簡短回應要再跟律師討論。