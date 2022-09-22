1013開國門！國境解封3條件完備　蘇貞昌：疫情終將結束

▲行政院長蘇貞昌說，最快10月13日「0+7」境管措施可上路。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

衛福部22日在行政院會陳報「邊境穩健解封 邁向正常生活」報告。院長蘇貞昌在會中表示，國境解封的3項條件已做足準備，「0+7」實施時間點大約落點在10月13日左右，屆時開放措施包含每周入境15萬人次、入境免居隔（0+7）、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。蘇說，疫情終將結束，把抗疫最後一哩路走好、走完，讓國人全面恢復正常生活，讓台灣可以開大門。

蘇貞昌在院會中表示，蔡總統在上個月請行政院在兼顧經濟和防疫情況下，仔細評估開放邊境的時程表，做好相關配套措施，適時開放觀光客入境，為重新爭取國際旅客做好準備。

今年以來，政府一直朝著正常生活、積極防疫、穩健開放的目標前進，靈活調整防疫措施，在指揮中心、衛福部、交通部及各部會和全體國人努力下，國境解封的3項條件已做足準備，也就是疫苗施打率、快篩充足率以及抗病毒藥物使用率。

疫苗施打率部分，國人第一劑疫苗接種率達93.4%、第二劑87.3%、第三劑73%的高水準，每百人疫苗接種數排名全球第8，不論成人或幼兒疫苗都庫存充足、品牌選擇多元，各年齡層都有疫苗可打，次世代疫苗也將在後天施打。

快篩充足率部分，早在4月就透過緊急徵用等多元管道，充裕快篩試劑的供應量能，也陸續宣布發放免費快篩試劑。抗病毒儲備量充足，藥物儲備量排名世界第2，高於英日韓等國家。

▲防疫指揮官王必勝、首席顧問張上淳出席行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



蘇貞昌說，各級學校開學、中秋連假密集交流，疫情走向一如推估，仍在掌握中，入境旅客的陽性率下降，世界各國也都大幅放寬。經過指揮中心與專家學者綜合評估邊境管制的執行以及防疫醫療量能等條件下，疫情指揮官王必勝所提報階段性開放邊境管理的建議，首席顧問張上淳教授也表示支持。

階段性開放邊境管理措施，第一階段：每周入境人數提高到6萬人次，3+4全程1人1室，取消機場唾液PCR，全面恢復免簽。今天公告後，將於9月29日正式實施，讓各行各業有所因應準備，各部會也要做好措施轉換時的調整銜接工作。

蘇貞昌接著說，同時政府也會開始觀察一週，若一切如預期研判掌握中，會再經2週的預告後，正式實施0+7，大約落點在10月13日左右，也就是從10月中旬就將能走向第二階段開放，措施包含每周入境15萬人次，入境免居隔（0+7）、開放免簽證國家入境、觀光取消禁團令等。

蘇貞昌呼籲，請國人同胞放心，經過漫長的努力，全體國人同胞將近3年共同辛苦防疫，台灣始終守得比別的國家好，各種變種病毒進入國家流行的波峰也始終比別的國家晚，讓我們可以有更充裕的時間做足相關整備，不論疫苗、快篩或抗病毒藥物，都數量充足。

蘇貞昌強調，已經共同走到最後這步路，疫情終將結束，這也是全體國人、百工百業引頸期盼之所在，一起相挺一起撐，把抗疫最後一哩路走好、走完，讓國人全面恢復正常生活，讓台灣可以開大門、重新迎接睽違已久的觀光客，也讓百工百業更為活絡興旺。