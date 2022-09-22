柯文哲以「惡霸性侵」護高虹安　黃珊珊：比喻不恰當！但邏輯應該對

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長參選人高虹安被指控博士論文涉嫌抄襲，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲22日以「像是惡霸要性侵女生，女生為了反抗咬一口，結果每個人都說為什麼咬人」來比喻，引發外界質疑說法不當。獲柯文哲支持的無黨籍台北市長參選人黃珊珊也認為，柯文哲比喻不是很恰當，但「他邏輯應該是對的」。

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊上午到華視錄製節目，會前接受媒體訪問。針對昨天認為學歷沒什麼了不起，但晚上發文替高虹安加油打氣等作為，黃珊珊說明，自己昨天早上聽聞問題時，是聽到「戰學歷」，所以針對「戰學歷」來做生活經驗分享。

黃珊珊提及，自己20日比較晚回家，相關內容沒完整看清楚，後來知道內容後，她覺得高虹安是非常努力的人，靠著自己的本事取得博士學位，此事紛擾一年多，也不是新的爆料，「她在捍衛自己的權益，是她應該要有的主張。」高虹安的措辭重點可能被斷章取義、扭曲，但原意並不是如此，現在高虹安也已道歉。

黃珊珊表示，做實事說實話，不要用任何意識形態，或是因高虹安是被看好的市長參選人，就用各種不同方式抹黑打壓，這都是非常要不得的事。

至於柯文哲以「惡霸性侵女生」來比喻高虹安論文事件，黃珊珊聽聞後說，「我想市長的原意應該是⋯我覺得他這個比喻不是很恰當，但他邏輯應該是對的。」做賊的人喊抓賊，重點是誰是那個賊，大家都在看另外一個人，其實重點是做錯事的是誰，「我想邏輯是對的，我們希望事情應該看本質，而不是一直看大家互相撕咬，都不是好事。」

媒體追問，柯文哲言論是否會影響民眾黨形象與選戰？黃珊珊認為，每個人發言都會負起言論責任，相關事情就是讓市民評價，「你的言論就是自己負責，大家就是各負言責。」