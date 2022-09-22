陳時中批柯文哲白皮書跳票　黃珊珊稱99％完成：他有看過嗎？

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中21日表示，2014年曾幫台北市長柯文哲組織後援會，當時被柯文哲的白皮書打動，裡面很多想法都很新穎，但柯文哲只做2、3年就停了。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊質疑，陳時中有無看過柯文哲的白皮書，「他不知道柯文哲白皮書在台北市研考會有完整列管嗎？百分之九十九都做完了。」

黃珊珊22日上午到華視錄製節目，會前接受媒體訪問。針對陳時中說自己2014年被柯文哲白皮書打動，但後來發現只做2、3年就停止等說法，黃珊珊回應，「他（陳時中）有沒有看過柯文哲的白皮書？這我也很好奇。」

黃珊珊直言，陳時中不知道柯文哲的白皮書在台北市研考會有完整列管嗎？內容百分之九十九都已經做完了，「他（陳時中）應該是連自己當時看過的白皮書都忘記了。」

另外，關於陳時中批評黃珊珊提出跟柯文哲差不多政見，黃珊珊說明，台北市所有後續作業都是在現有基礎上，不可能在非現有的基礎往上加，大家提出的政策都要可執行、將來對市民有益，「只是一昧批評他人，我覺得挑戰者當然非常簡單，不用付任何責任，但對我們而言，是在可執行的基礎上繼續往前走，我們不會再等他們。」