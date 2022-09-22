高虹安強到像鬼！PTT點名1人「才應該封神」　論文引用數破9萬7

▲前副總統陳建仁（中）。（圖／記者吳康瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安日前在記者會上，除了駁斥論文抄襲一說，更透露其論文被引用超過4千次，獲得許多讚賞；不過，就有網友發現，前副總統陳建仁的論文引用數更神，竟多達9萬7千次。

談到高虹安，師大畢業的她，後來考上台大資工，又得到資策會贊助，出國念博士，其博士論文引用數破4千次，回國後不到35歲就坐上鴻海副總之位，而過去輝煌的學經歷，讓大票網友心服口服，直呼「從政前是真的強到不行啊」、「大概是史上最有料的首長候選人了」。

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然而，就有鄉民在PTT發文直指，高虹安論文有4千多個引用，但前副總統陳建仁的論文引用數更狂，多達9萬7011次。對此，有網友留言附和，「高是要怎麼跟陳比，Level差太多了。」

▲陳建仁的論文引用數超過9萬7千次。（圖／翻攝自Research.com）

不過，更多鄉民忍不住吐槽，「可憐，拿別人的成就貶低另一個人，可見自己的人生多一無是處」、「這麼多引用數結果挺抄襲」、「你是不是要切一下，大家都同年齡的時候來比啊」、「陳力挺小智，好一個學術人」。

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