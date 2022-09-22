高虹安論文引用破4千「是指導教授的」　林靜儀：利用知識落差騙人

▲民進黨立法院黨團回應輿情記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安20日回應博士論文抄襲爭議，宣稱曾發表一篇被引用超過4500次的論文，後被揭露該篇文章高只掛第三作者，應該是其指導教授李杰的研究，遭質疑掠人之美。對此，民進黨立委林靜儀22日表示，候選人可以拿自己的能力來檢視，但是不要把別人的成就放在自己身上，批評高利用知識落差欺騙一般民眾。

高虹安日前舉行記者會回應涉抄指控，會中稱曾有一篇論文被引用超過4500次，後被網友發現該篇文章應該是指導教授Jay Lee的論文「A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems J Lee, B Bagheri, HA Kao - Manufacturing letters, 2015」，高虹安掛名第三作者。

對此，林靜儀表示，選舉就要看執政能力，但是選舉整個歪到現在變成全面檢視論文，這仗是誰開始的？不就是國民黨嗎？柯文哲的民眾黨也不遑多讓；她說，既然要討論論文，大家就來好好討論學術倫理，一篇文章引用次數超過4千次是很好的論文，但是有網友發現，被大量引用的是高虹安指導教授的論文，「候選人可以拿自己的能力來檢視，但是不要把別人的成就放在自己身上」。

林靜儀批評，高虹安宣稱整個資策會研究團隊的成就是自己的，現在又說指導教授被引用4千多次的論文是自己的，如果這樣算，「那我們也很多欸！」知識份子就更該知道自己在這個知識領域尋求的過程中，真正的事實是什麼，站在國家云云百姓提供教育資源的立場上，知識份子更應該謙卑，要更實事求是，高虹安會這樣說，就代表不僅沒有誠實面對自己真實的能力，還利用知識落差欺騙不同背景的一般民眾。

黨團幹事長羅致政直言，說自己有多強、多厲害，被檢驗的標準就會更高，他過去在學校教書，有些人動不動就說自己是榜首，但榜首只有在放榜那一剎那爽個30分鐘，之後研究所的經歷、考試、論文都與放榜是否是榜首沒有關係，讀過碩博士就會知道，研究所沒有所謂榜首，有沒有拿書卷獎不重要，如同台積電創辦人張忠謀所說，不要動不動就說自己是什麼學校的，那不過是在找第一份工作時有用，之後的歷練、經驗才是最大的資產。

羅致政說，今天不是一個比學歷的時代，而是比實力的時代，作為政治人物，則是要比誰更有同理心去關注每位市民，一個沒有同理心，甚至由上對下的心態，不會是好的父母官或候選人。