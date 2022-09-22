中華大學「CP值奪冠」引熱議　專家指：算法阿Q「是招生話術」

▲中華大學「CP值奪冠」引發熱議，專家認為算法有點阿Q，是一種招生話術。（圖／中華大學提供）

記者許敏溶／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安澄清論文疑雲卻引發學歷戰，事後向中華大學道歉，而中華大學昨（21日）接受道歉，聲明中提及中華大學「CP值」是公私立大學連續4年第一而引發熱議，全國私校工會理事長尤榮輝今（22日）指出，中華大學「CP值」算法是為了引導考生就讀該校，這是一種招生話術，算法有點阿Q，不認為考生和家長這麼容易就被說服，也低估社會對大學教育的期待。

高虹安日前為澄清論文疑雲，卻引發學歷戰，面對各界批評聲浪，高虹安昨上午錄影向向中華大學師生致歉，中華大學、學生會皆欣然接受道歉，但校方更發表聲明當中，提到「若以畢業平均薪資和指考分數計算CP值，中華大學在公私立一般大學中，四年來都排名第一。」引發各界熱議，也被網友酸CP值是這樣用的。

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▲中華大學聲明稿中提及，「CP值」是公私立大學連續4年第一，引發熱議。（圖／中華大學提供）

而根據中華大學資訊工程系資料探勘實驗室說明，學校CP值的計算是利用去年大學考試入學分發委員會的各校指考分數，比對104人力銀行的「系友薪資行情」統計，其中指考分數是採用最低錄取分數除以採計科目加權總計，之後將平均薪資及平均分數正規化，以薪資百分比排名減去分數百分比排名即算出CP值，依今年度中華大學公布資料，以此算法CP值最高的前4名大學都由私立學校包辦，分別為中華大學、元智大學、中國文化大學、淡江大學，龍頭台灣大學更是僅排第37。

對於中華大學的「CP值」算法，全國私校工會理事長尤榮輝指出，可以理解中華大學自創大學CP值算法是為了引導考生就讀該校，可以說是一種招生的話術，算法有點阿Q，但不認為考生和家長這麼容易就被說服。

▲尤榮輝認為，中華大學CP值算法有點阿Q。（圖／尤榮輝提供）

尤榮輝也質疑，CP值是「性價比」的俗稱，一般來說，有更高性價比的產品是更值得擁有，但中華大學用CP值來衡量大學價值，至少有兩個問題，首先是一所大學的價值，適合用商品或店家一樣用CP值來衡量嗎，其次是大學生的「效能」，適合用畢業後的薪資作為參數嗎，為什麼不是用學生投入就讀四年的金錢成本來衡量。

尤榮輝認為，用畢業生薪資來衡量大學價值，顯示中華大學著重職業訓練成效，無視畢業生對社會無法用金錢衡量的影響和貢獻，是自我貶損，也低估社會對大學教育的期待。